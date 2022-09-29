Kış gelmeden bağışıklığınızı korumaya alın: Çelik gibi bir bağışıklık için 10 besin

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 16:40
<p>Yaz mevsimini geride bıraktığımız şu günlerde son sıcakları yaşıyoruz. Ekim ayıyla birlikte iyice soğuyacak olan hava, beraberinde birçok hastalığı da getirecek.</p> <p>Dengesiz hava durumu, pandemi ve sağlıksız gıdaların içinde çok hassas bir yapıya sahip olan bağışıklık sistemi de direncini ve gücünü kaybediyor.</p> <p>İşte, havalar soğumadan bağışıklığınızı güçlendirecek 10 besin...</p>

Yaz mevsimini geride bıraktığımız şu günlerde son sıcakları yaşıyoruz. Ekim ayıyla birlikte iyice soğuyacak olan hava, beraberinde birçok hastalığı da getirecek.

Dengesiz hava durumu, pandemi ve sağlıksız gıdaların içinde çok hassas bir yapıya sahip olan bağışıklık sistemi de direncini ve gücünü kaybediyor.

İşte, havalar soğumadan bağışıklığınızı güçlendirecek 10 besin...

<p><strong>FINDIK, CEVİZ, BADEM....</strong></p> <p>Başta fındık olmak üzere badem, yer fıstığı, ceviz ve ay çekirdeği bağışıklık sistemi için oldukça yararlı besinlerdir. Omega 3 ve omega 6 yağ asidindence de zengin olan kuruyemişleri gün içerisinde tüketmek hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de omega 3 ve omega 6 açısında vücuda fayda sağlar.</p> <p>Özellikle, E, B2, B6, folik asit ve selenyum, fosfor, potasyum, bakır ve magnezyum gibi antioksidan vitamin ve minerallerden zengin olan fındık, ara öğünler için de sağlıklı bir alternatiftir. Bağışıklık sisteminin çalışmasına destek olarak yaşam kalitenizi artırabilir.</p>

FINDIK, CEVİZ, BADEM....

Başta fındık olmak üzere badem, yer fıstığı, ceviz ve ay çekirdeği bağışıklık sistemi için oldukça yararlı besinlerdir. Omega 3 ve omega 6 yağ asidindence de zengin olan kuruyemişleri gün içerisinde tüketmek hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de omega 3 ve omega 6 açısında vücuda fayda sağlar.

Özellikle, E, B2, B6, folik asit ve selenyum, fosfor, potasyum, bakır ve magnezyum gibi antioksidan vitamin ve minerallerden zengin olan fındık, ara öğünler için de sağlıklı bir alternatiftir. Bağışıklık sisteminin çalışmasına destek olarak yaşam kalitenizi artırabilir.

<p><strong>YOĞURT </strong></p> <p>Yoğurt içerdiği probiyotikler sayesinde hem bağırsak florasını hem de bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.</p> <p>Bağırsak florasını düzenlediği için kolon kanseri riskini azaltmakta, bağışıklığı güçlendirdiği için alerjik hastalıklara karşı direnci artırmaktadır. Yoğurt, süte göre düşük laktoz içeriğine sahiptir.</p> <p>Ayrıca yoğurt, hastalık ve enfeksiyonla savaşta rol oynayan T hücrelerini daha güçlü ve aktif hale getiriyor. Yoğurdun içindeki dost bakteriler ise mikroplarla savaşarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.</p>

YOĞURT 

Yoğurt içerdiği probiyotikler sayesinde hem bağırsak florasını hem de bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Bağırsak florasını düzenlediği için kolon kanseri riskini azaltmakta, bağışıklığı güçlendirdiği için alerjik hastalıklara karşı direnci artırmaktadır. Yoğurt, süte göre düşük laktoz içeriğine sahiptir.

Ayrıca yoğurt, hastalık ve enfeksiyonla savaşta rol oynayan T hücrelerini daha güçlü ve aktif hale getiriyor. Yoğurdun içindeki dost bakteriler ise mikroplarla savaşarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

<p><strong>ZEYTİNYAĞI</strong></p> <p>İnsanlık tarihi ile yaşıt olan zeytinyağının tarihten bu yana en şifalı sıvı gıdaların başında geliyor.</p> <p>Zeytinyağında, antioksidan özelliği taşıyan oleik asit, polifenoller ve vitaminler vardır. Zeytinyağında yer alan yağ asitleri bağışıklık sisteminin farklı fonksiyonlarının görevini yapmasında büyük katkıya sahiptir. Zeytinyağı, özellikle kış aylarında oluşabilecek grip, nezle ve soğuk algınlığının tedavisinde kullanılmaktadır. Bu hastalıklara yakalanma riskini minimuma düşürdüğü kanıtlanmış olan zeytinyağı düzenli ve dengeli beslenmenin ritüelleri arasında mutlaka bulunmalıdır.</p>

ZEYTİNYAĞI

İnsanlık tarihi ile yaşıt olan zeytinyağının tarihten bu yana en şifalı sıvı gıdaların başında geliyor.

Zeytinyağında, antioksidan özelliği taşıyan oleik asit, polifenoller ve vitaminler vardır. Zeytinyağında yer alan yağ asitleri bağışıklık sisteminin farklı fonksiyonlarının görevini yapmasında büyük katkıya sahiptir. Zeytinyağı, özellikle kış aylarında oluşabilecek grip, nezle ve soğuk algınlığının tedavisinde kullanılmaktadır. Bu hastalıklara yakalanma riskini minimuma düşürdüğü kanıtlanmış olan zeytinyağı düzenli ve dengeli beslenmenin ritüelleri arasında mutlaka bulunmalıdır.

<p><strong>C VİTAMİNİ DEPOSU MEYVELER</strong></p> <p>C vitamininin bağışıklık sistemi üzerinde oldukça etkilidir. Özellikle antioksidan ve hücresel aktivitede artış özelliğiyle etkili olan C vitaminini meyvelerden alabilirsiniz.</p> <p>Beyaz kan hücrelerinin arttırımında doğrudan rol oynayan C vitaminini özellikle portakal, mandalina, limon, greyfurt ve kivi gibi besin değeri yüksek meyvelerden almak çok faydalıdır.</p>

C VİTAMİNİ DEPOSU MEYVELER

C vitamininin bağışıklık sistemi üzerinde oldukça etkilidir. Özellikle antioksidan ve hücresel aktivitede artış özelliğiyle etkili olan C vitaminini meyvelerden alabilirsiniz.

Beyaz kan hücrelerinin arttırımında doğrudan rol oynayan C vitaminini özellikle portakal, mandalina, limon, greyfurt ve kivi gibi besin değeri yüksek meyvelerden almak çok faydalıdır.

<p><strong>ZENCEFİL</strong></p> <p>Zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı tepkileri hızlandırmaya yardımcı olur. Zencefilin mantar enfeksiyonlarına karşı en güçlü bitki olduğunu kanıtlanmıştır. Antiseptik etkisi sayesinde, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına, hatta gıda zehirlenmelerine karşı da etkili bir bitkidir.</p> <p>Zencefili böylesine güçlü yapan şey, içindeki doğal antioksidan olan fenolik bileşiklerden ‘gingerol’ ve ‘shagol’dür.</p>

ZENCEFİL

Zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı tepkileri hızlandırmaya yardımcı olur. Zencefilin mantar enfeksiyonlarına karşı en güçlü bitki olduğunu kanıtlanmıştır. Antiseptik etkisi sayesinde, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına, hatta gıda zehirlenmelerine karşı da etkili bir bitkidir.

Zencefili böylesine güçlü yapan şey, içindeki doğal antioksidan olan fenolik bileşiklerden ‘gingerol’ ve ‘shagol’dür.

<p><strong>BALKABAĞI</strong></p> <p>Özellikle sonbahar aylarında tam zamanı olan balkabağı, A vitamini bakımından çok değerli bir besin. Güçlü bir bağışıklık sistemi için sofranızda bal kabağına yer verin. Bal kabağı, fosfor ve kalsiyum da içerir. Günde 100 gram bile yense günlük alınması gereken vitamini karşılıyor.</p> <p>Ayrıca göz sağlığı, deri sağlığı ve üreme sağlığı için de bal kabağı oldukça faydalıdır.</p>

BALKABAĞI

Özellikle sonbahar aylarında tam zamanı olan balkabağı, A vitamini bakımından çok değerli bir besin. Güçlü bir bağışıklık sistemi için sofranızda bal kabağına yer verin. Bal kabağı, fosfor ve kalsiyum da içerir. Günde 100 gram bile yense günlük alınması gereken vitamini karşılıyor.

Ayrıca göz sağlığı, deri sağlığı ve üreme sağlığı için de bal kabağı oldukça faydalıdır.

<p><strong>YULAF</strong></p> <p>Yulaf, bağışıklık sistemini uyarıcı özelliğinin yanı sıra birçok bilimsel çalışmada kanser, mikrobiyal enfeksiyonlar, diyabet ve yüksek kolesterol tedavisinde de yarar sağladığı ortaya konulan “beta glukan” içerir.</p> <p>Bu yüzden özellikle sık sık soğuk algınlığı ve gribe yakalananlar, yoğun ve stresli bir çalışma temposu olanlar mutlaka yulaf tüketmelidirler. İçeriğindeki besin lifi ve beta glukan sayesinde sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek oluyor.</p>

YULAF

Yulaf, bağışıklık sistemini uyarıcı özelliğinin yanı sıra birçok bilimsel çalışmada kanser, mikrobiyal enfeksiyonlar, diyabet ve yüksek kolesterol tedavisinde de yarar sağladığı ortaya konulan “beta glukan” içerir.

Bu yüzden özellikle sık sık soğuk algınlığı ve gribe yakalananlar, yoğun ve stresli bir çalışma temposu olanlar mutlaka yulaf tüketmelidirler. İçeriğindeki besin lifi ve beta glukan sayesinde sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek oluyor.

<p><strong>YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER </strong></p> <p>Ispanak, maydanoz, su teresi ve rokayı hem sabah kahvaltısında hem de gün içinde salatalarınızda bol bol tüketmelisiniz. Sülforafan bakımından zengin, bağışıklığı yükselten karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası bol bol yenmesi gereken besinler arasında yer alıyor.</p> <p>Yeşil sebze yemekleri tüketen kişilerin damar sağlığı, tüketmeyen kişilere göre daha güçlüdür. Yeşil sebzeler sayesinde sindirim probleminin de önüne geçilir. Vücut fonksiyonlarının sağlıklı şekilde işlemesi için gerekli olan vitamin ve mineraller yeşil sebzelerden de alınabilir. </p>

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER 

Ispanak, maydanoz, su teresi ve rokayı hem sabah kahvaltısında hem de gün içinde salatalarınızda bol bol tüketmelisiniz. Sülforafan bakımından zengin, bağışıklığı yükselten karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası bol bol yenmesi gereken besinler arasında yer alıyor.

Yeşil sebze yemekleri tüketen kişilerin damar sağlığı, tüketmeyen kişilere göre daha güçlüdür. Yeşil sebzeler sayesinde sindirim probleminin de önüne geçilir. Vücut fonksiyonlarının sağlıklı şekilde işlemesi için gerekli olan vitamin ve mineraller yeşil sebzelerden de alınabilir. 

<p><strong>SARIMSAK </strong></p> <p>Sarımsak içerdiği “allicin” sayesinde güçlü bir antioksidan etkisine sahiptir. Bu sayede bağışıklık sistemini destekler ve birçok hastalığın önüne geçer.  Vücudun enfeksiyonlara yakalanmasını engeller, antikor üretimini tetikler.</p> <p>Ayrıca sarımsak tam bir C vitamini deposudur.</p>

SARIMSAK 

Sarımsak içerdiği “allicin” sayesinde güçlü bir antioksidan etkisine sahiptir. Bu sayede bağışıklık sistemini destekler ve birçok hastalığın önüne geçer.  Vücudun enfeksiyonlara yakalanmasını engeller, antikor üretimini tetikler.

Ayrıca sarımsak tam bir C vitamini deposudur.

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