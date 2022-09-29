Kış gelmeden bağışıklığınızı korumaya alın: Çelik gibi bir bağışıklık için 10 besin

FINDIK, CEVİZ, BADEM....

Başta fındık olmak üzere badem, yer fıstığı, ceviz ve ay çekirdeği bağışıklık sistemi için oldukça yararlı besinlerdir. Omega 3 ve omega 6 yağ asidindence de zengin olan kuruyemişleri gün içerisinde tüketmek hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de omega 3 ve omega 6 açısında vücuda fayda sağlar.

Özellikle, E, B2, B6, folik asit ve selenyum, fosfor, potasyum, bakır ve magnezyum gibi antioksidan vitamin ve minerallerden zengin olan fındık, ara öğünler için de sağlıklı bir alternatiftir. Bağışıklık sisteminin çalışmasına destek olarak yaşam kalitenizi artırabilir.