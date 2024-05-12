Listede Türkiye de var: Dünyanın en iyi kahvaltıları açıklandı!

2. ROTI CANAI

Roti canai, un, su, yumurta ve yağ ile yapılan Hint kökenli, ancak esas olarak Malezya ve Endonezya, Brunei ve Tayland gibi çevre ülkelerle ilişkilendirilen geleneksel tavada kızartılmış bir gözleme. Roti canai hamuru tekrar tekrar katlanır, böylece nihai ürün katmanlı bir dokuya, yumuşak bir iç kısma ve çıtır bir dış katmana sahip olur.