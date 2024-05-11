Pazar kahvaltısına yakışacak enfes yumurta tarifi...

Yayınlanma: 11.05.2024 - 19:44

Güncelleme: 11.05.2024 - 19:44

İspanyol mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan mantarlı scrambled egg, zengin ve doyurucu bir kahvaltı alternatifi sunar. Mantarlı scrambled egg tarifiyle kahvaltı sofralarınızı zenginleştirebilir, tarifinizi istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Bu lezzetli ve pratik tarifle, hafta sonu kahvaltılarınıza keyif katın...

MALZEMELER

2 su bardağı mantar, temizlenmiş ve iri doğranmış

1 küçük diş sarımsak, rendelenmiş

1 küçük soğan, doğranmış

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı maydanoz, doğranmış

4 adet yumurta

2 yemek kaşığı krema

Tuz ve karabiber

Servis için doğranmış taze maydanoz

YAPILIŞI

Yumurta, krema, tuz ve karabiberi bir kapta çırpın. Kenara ayırın.

Bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın ve mantarları, soğanı ve sarımsağı orta-kısık ateşte soteleyin. Mantarlar pişene ve suyunu çekene kadar karıştırarak pişirin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın. Sos kıvam alana kadar pişirmeye devam edin. Mantar karışımını çıkarın ve sıcak tutun.

Tavayı temizleyin ve tekrar ısıtın. Kalan zeytinyağını ekleyin ve çırpılmış yumurta karışımını tavaya dökün.

Yumurtalar hafifçe pişene kadar tahta bir kaşıkla ara sıra karıştırarak pişirin.

Yumuşak bir kıvama gelene kadar yumurtaları pişirin. Tavuk yumurtaları bir tarafına, mantar karışımını diğer tarafına yerleştirin.

Üzerine doğranmış maydanoz serpin ve sıcak olarak servis yapın.

İsteğinize göre tereyağı ile hafif kızartılmış ekmek dilimleri üzerine koyarak servis yapabilirsiniz.