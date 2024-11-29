Nostradamus'tan tuhaf 2025 kehanetleri

İklim Krizi ve Doğal Felaketler

Bazı dörtlükler, dünyayı etkisi altına alacak sıcaklıklar ve şiddetli hava olaylarına işaret ediyor gibi görünüyor. “Güneşin ışıkları dünyayı kavuracak” şeklindeki ifadeler, 2025’te iklim krizinin en üst seviyeye çıkabileceğini düşündürüyor. Bilim insanlarının bu konuda yaptığı uyarılar, Nostradamus’un kehanetlerini daha korkutucu hale getiriyor.