Hangi sağlık sorununa sahip kişiler nasıl uyumalı, en zararlısı hangisi?

Uyku pozisyonları sağlık sorunlarımız açısından büyük önem taşır. Kimimiz sırtüstü, kimimiz yüzüstü, kimimiz ise sağ ya da solumuza doğru yatarız.

Kalp ve mide bozuklukları ile vücut ağrıları çeken kişilerin her biri için ideal bir uyku pozisyonu vardır.

Peki, bunlar arasında en zararlısı hangisidir, hangi sağlık sorununa sahip kişiler hangi pozisyonda uyumalı?