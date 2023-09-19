Hangi sağlık sorununa sahip kişiler nasıl uyumalı, en zararlısı hangisi?
Uyku pozisyonları sağlık sorunlarımız açısından büyük önem taşır. Kimimiz sırtüstü, kimimiz yüzüstü, kimimiz ise sağ ya da solumuza doğru yatarız.
Kalp ve mide bozuklukları ile vücut ağrıları çeken kişilerin her biri için ideal bir uyku pozisyonu vardır.
Peki, bunlar arasında en zararlısı hangisidir, hangi sağlık sorununa sahip kişiler hangi pozisyonda uyumalı?
İngiltere merkezli News Medical'in araştırmasına göre, insanların sadece yüzde 7'si yüzüstü uyumayı tercih ediyor. Peki, yüzüstü uyumanın ne gibi zararları bulunuyor?
ABD merkezli Cleveland Clinic, yüzüstü uyumanın en çok "vücudun hangi kısımlarına zarar verdiğini" inceledi...
YÜZÜSTÜ UYUMANIN ZARARLARI...
Araştırma neticesinde, bu uyku pozisyonunun özellikle boyun, omuzlar ve sırt bölgemizi olumsuz etkilediği ortaya çıktı.
Dr. Sarah Jane, Newsweek'e demecinde, ''Yüzüstü uyku pozisyonu, günlük aktivitelerde zorladığımız belin üzerine ekstra bir yük bindiriyor" diyor.
Boyun ağrısına da sebebiyet veren bu pozisyon, uzmanlar tarafından "ideal uyuma pozisyonu olarak tavsiye edilmiyor."
Uzmanlar, yüzüstü yatarken kolların serbest bırakılmaması nedeniyle omuz ağrıları yaşanabileceğini söylüyor ve insanlara, "alışkanlıklarından vazgeçmelerini" tavsiye ediyor.
İDEAL UYKU POZİSYONU
En sağlıklı yatış şekli olarak yan ve sırtüstü uyuma pozisyonları öneriliyor. Zira hangi tarafa yattığınız, sağlığınız açısından büyük önem taşıyor...
Uzmanlar, kalp sorunu yaşayan kişilerin, kalbin rahatsız edilmemesi için sağ taraflarına yatmasını öneriyor.
Mide sorunu yaşayan kişilerin ise mideye baskı yapmamaları için sol taraflarına doğru yatmaları tavsiye ediliyor.
SIRTÜSTÜ UYUMAK...
Uzmanlar, yüzüstü yatış pozisyonuna kıyasla, sırtüstü yatmanın daha tercih edilebilir olduğunu belirtiyor...
Ancak özellikle uyku apnesi ve horlama problemi yaşayan kişiler için sırtüstü yatış pozisyonu iyi bir tercih olmayabilir...
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