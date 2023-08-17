Sakarya'da "ölüm uçuşu" başladı

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2023 Perşembe, 15:44
<p>Sakarya Nehri'nden erginleşerek çıkan birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı.</p>

Sakarya Nehri'nden erginleşerek çıkan birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı.

<p>Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıktı.</p>

Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıktı.

<p>Adapazarı ilçesindeki Sakarya Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplanan binlerce sinek, çiftleşerek toplu şekilde öldü.</p>

Adapazarı ilçesindeki Sakarya Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplanan binlerce sinek, çiftleşerek toplu şekilde öldü.

<p>Yolu beyaza bürüyen sinekler nedeniyle köprüyü kullanan sürücüler, kayganlaşan zeminde zor anlar yaşadı. Zaman zaman trafik kazalarının yaşandığı bölge, belediye ekiplerince temizlendi.</p>

Yolu beyaza bürüyen sinekler nedeniyle köprüyü kullanan sürücüler, kayganlaşan zeminde zor anlar yaşadı. Zaman zaman trafik kazalarının yaşandığı bölge, belediye ekiplerince temizlendi.

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