Sakarya'da "ölüm uçuşu" başladı
Sakarya Nehri'nden erginleşerek çıkan birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı.
Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıktı.
Adapazarı ilçesindeki Sakarya Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplanan binlerce sinek, çiftleşerek toplu şekilde öldü.
Yolu beyaza bürüyen sinekler nedeniyle köprüyü kullanan sürücüler, kayganlaşan zeminde zor anlar yaşadı. Zaman zaman trafik kazalarının yaşandığı bölge, belediye ekiplerince temizlendi.
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