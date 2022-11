Unutan unutana... 400 çift birikti! Hiçbirine dokunmuyor, çünkü...

30 TL değerinde olan ayakkabıların şimdi 500 TL olduğunu da değinen Akdoğan, “O dönemlerde 25-30 liraya alınan ayakkabılar şu an 450, 500 TL oldu. Ve insanlar gerçekten unuttuysa şu an hatırlayıp ayakkabısını almaya gelen insanlar da var. Çünkü benim dükkanımda şu an mesela en ucuz 200 liralık ayakkabı da var. 3 bin TL'lik ayakkabı da var. Ben annemden tekrardan dünyaya gelsem gene ayakkabıcı boyacı olmak isterdim” diyerek mesleğini çok sevdiğini aktardı.