Unutan unutana... 400 çift birikti! Hiçbirine dokunmuyor, çünkü...

"BU İŞE GÖNÜL VERMİŞ İNSANLARIZ"

Kardeşi ile birlikte severek bu işi yaptığını belirten Hasan Akdoğan, “İlkokul dördüncü sınıfta başladım. Kardeşimle birlikte ortak olarak yıllardır Kozan halkına hizmet ediyoruz. İşimizi gerçekten severek yapıyoruz. Sadece para için yapılmış olsaydı şimdiye çoktan bırakırdık. Gerçekten bu işe gönül vermiş insanlarız. Müşterimiz yoğun, işimizden memnunuz" dedi.

Hasan Akdoğan şöyle konuştu:

"Burada ilginç olan taraf müşterilerimiz evde, vestiyerlerinde, ayakkabılıklarında, araba bagajında, odunlukta ayakkabılarını bırakmıyorlar. Buraya bırakıyorlar. Biz de böyle gördüğünüz gibi boyuyoruz, kalıplara koyuyoruz. Müşterimiz hangisini istiyorsa kıyafetini giyip gelip buradan değiştirip gidiyor."