Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı

BBC'de yayınlanan bir podcast programında konuşan, diyet ve egzersiz uzmanı Dr. Michael Mosley'e göre, yaşlanmayı 'yavaşlatmaya' yardımcı olabilecek tek bir egzersiz var. İşte, detaylar...

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2024 Salı, 14:39
Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı

Pek çok kişi, doğal çözümler yerine estetik ameliyatlar yoluyla genç bir görünüme kavuşmaya çalışıyor. Ancak bu durum, yaşlı bir bedene sahip oldukları gerçeğini değiştirmiyor.

Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı

Yaşlanmak kaçınılmaz, ancak her yaşta daha genç görünebilmek mümkün. Dr. Michael Mosley'e göre önerdiği bu egzersiz, yaşlanmayı durdurmasa da en azından 'yavaşlatmaya' yardımcı olabilir.

Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı

BBC'de yayınlanan Just One Thing adlı podcast programında konuşan Dr. Mosley, kökleri 15. yüzyıl Hindistan'ına kadar giden bir "fiziksel duruş ve nefes talimi" çalışmasından bahsetti.

Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı

Uzman doktora göre, Sanskritçe'de 'güç disiplini' anlamına gelen 'Hatha yoga', yaşlanmayı yavaşlattığı gibi uyku düzenini iyileştiriyor, stresi azaltıyor; bu yolla farkındalığı ve odaklanmayı artırıyor.

Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı

FAYDALARI...

Dr. Mosley, çoğu yoga türünün 'düzenli şekilde yapıldığında' kronik inflamasyon (iltihaplanma), depresyon ve anksiyeteyi azalttığını söylüyor. Hatta bazı güncel araştırmalar, "hücre sağlığını iyileştirdiğini" gözler önüne seriyor.

Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı

Bu çalışmalardan biri, 2017 yılında Oxidative Medicine and Cellular Longevity adlı hakemli bilimsel dergide yayınlandı. 100'e yakın kişi, 12 hafta süren ve vücut hücrelerindeki değişikliklerin gözlemlendiği bir araştırmaya katıldı. 

Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı

Sonuçta, "Yoga ve meditasyonun hücresel yaşlanma oranını önemli ölçüde azalttığı" ortaya çıktı...

Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı

BİLİMSEL AÇIKLAMASI

Yeni Delhi'deki Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Rima Dada'ya göre, yaşlandıkça hücrelerimiz daha az enerji üretmeye başlar; yoga ise "hücrelerimizdeki enerji üretimini artırır."

Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı

Dada'ya göre yoga, mitokondri (hücrede enerji üreten merkez) bütünlüğünün yanı sıra, DNA bütünlüğünü de iyileştiriyor. Mitokondriyal iyileşme sayesinde hücrelerimiz daha fazla enerji üretebiliyor. Bu da basitçe, 'dokuların yaşlanmasını yavaşlatıyor...'

Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı

 HATHA YOGANIN DİĞER FAYDALARI

  1. Stresi azaltır, dengeyi, gücü ve esnekliği artırır
  2. Daha iyi bir uyku uyumamıza yardımcı olur
  3. Boyun ve sırt ağrılarını rahatlatır
  4. Depresyon seviyelerini azaltır
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