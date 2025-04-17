Yatmadan önce yediğiniz bu gıdalar uykunuzu sabote ediyor olabilir: Uykudan önce uzak durmanız gereken 10 besin

Uyku, bedenin ve zihnin dinlenmesi için hayati bir süreçtir. Ancak ne zaman ve ne yediğiniz, uyku kalitenizi doğrudan etkileyebilir. Özellikle yatmadan önce tüketilen bazı besinler; sindirim sistemini zorlayabilir, metabolizmayı uyarabilir ya da beyin dalgalarını etkileyerek uykuya geçişi geciktirebilir. İşte, uykudan önce tüketmekten kaçınmanız gereken temel besinler...