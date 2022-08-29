Haluk Levent hastaneden paylaştı: Bu kez ağır geçiyor
Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Haluk Levent "Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim" dedi.
Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, bir yandan da konser maratonuna devam ediyor. Önceki akşam Foça'da konser veren Levent, kendisini kötü hissedince Covid-19 testi yaptırdı.
KONSERLERE ARA VERDİ
Ünlü sanatçı test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Levent, "Foça konserinde bir yorgunluk hissettim. Test yaptırdım. Sonuç Covid-Pozitif. Geçen yıl yine bugünlerde covid olmuştum. Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim" notunu yazdı.
Konserlere ara veren Levent, 6 Eylül'de Gönen konseriyle hayranlarıyla buluşacağını da belirtti.
Dün akşam Foça konserinde bir yorgunluk hissettim.— Haluk Levent (@haluklevent) August 28, 2022
Bugün test yaptırdım.
Sonuç Covid-Pozitif.
Geçen yıl yine bugünlerde covid olmuştum.
Bu kez biraz daha ağır geçiyor.
Dikkat edelim ????
(Merak eden dostlarım varsa konserler 6 Eylül Gönen ile başlayacak gibi görünüyor.??) pic.twitter.com/5LRO6u7Dzn
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