'How I Met Your Father' dizisinden ilk görsel yayınlandı

12 Kasım 2021 Cuma, 17:57

Kaynak: Hulu

Yaklaşık 7 sene önce biten How I Met Your Mother dizisinin yan dizisi olacak olan 'How I Met Your Father' dizisi kadrosunun ilk fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta Brooklyn Köprüsü'nde yanyana duran Hilary Duff, Chris Lowell, Suraj Sharma, Tom Ainsley ve Tien Tran'dan oluşan oyuncu kadrosu görülüyor.

10 bölümden oluşacak dizi 2022'de Hulu'da yayınlanacak. Pilot bölümünü, orijinal dizinin 208 bölümünün 196'sını yöneten HIMYM yönetmeni Pam Fryman yönetecek.

Hilary Duff, dizinin kahramanı ve anlatıcısı Sophie'yi oynayacak ve oğluna babasıyla nasıl tanıştığının hikayesini anlatacak. Konu 2021'de başlıyor ve Sophie'yi, hepsi New York'ta yaşayan sıkı sıkıya bağlı arkadaş grubuyla tasvir ediyor.

Duff kadroda olması ile ilgili duygularını, "Kariyerimde bazı karakterlerleri canlandırdığım için şanslıydım, Sophie rolünü üstlenmek için de çok heyecanlıyım. Büyük bir How I Met Your Mother fanı olarak gururlu ve biraz da gergin hissediyorum. Isaac ve Elizabeth harikalar ve onlarla ve dehalarıyla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde paylaştı.

HIMYF yapımcıları Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger, New York'ta geçen bir bölüm için, baş karakter Sophie'nin (Duff) arkadaşlarıyla Brooklyn Köprüsü'nde yürüdüğü çok önemli bir sekans hazırlamıştı. Fakat pandemi koşullarında çekime başlayan dizi birçok engel dizinin çekimini zorlaştırdı.

Tek sekans için fazla masraf yapmak istemeyen baş yapımcı ve yönetici Pamela Fryman, oyuncu kadrosunu Disney Burbank arazisindeki Infinity Stage'deki sanal sahnede çekme kararı aldı. Fryman, teknolojiden duyduğu memnuniyetini, "Günümü, Burbank'tayken Brooklyn Köprüsü'nde bir sahne çekerek geçirebildim. Lokasyonda çekim yapmanın lojistik ve fiyat etiketi (salgın olmadığında bile) bu sahneyi imkansız hale getirebilirdi ama bu yeni teknoloji sayesinde sahne artık kutunun içinde" şeklinde dile getirdi.