İbn-i Sina yüz yıllar önce şifayı keşfetmiş! Bu ikiliyi karıştırmak mucizeye neden oluyor

Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:10

Güncelleme: 18.01.2024 - 12:10

Kendi yaşadığı dönemde hükümdarlardan hükümdar çocuklarına kadar 7'den 70'e herkese şifa dağıtan İbn-i Sina bu reçeteyi yüz yıllar önce keşfetmiş. İşte o mucizevi karışım ve faydaları...

SARIMSAK VE BAL KARIŞIMI

Bal ve sarımsak, her ikisi de sağlığa faydalı olan doğal besinlerdir ve bir arada tüketildiğinde bazı olası faydaları olabilir. İşte bal ve sarımsakın faydaları...

Bağışıklık Sistemini Güçlendirme: Bal ve sarımsak, bağışıklık sistemini destekleyebilecek antioksidanlar ve antimikrobiyal özellikler içerir. Bu karışımın tüketilmesi, enfeksiyonlara karşı vücudu koruma potansiyeline sahip olabilir.

Bal ve sarımsak, bağışıklık sistemini destekleyebilecek antioksidanlar ve antimikrobiyal özellikler içerir. Bu karışımın tüketilmesi, enfeksiyonlara karşı vücudu koruma potansiyeline sahip olabilir. Kalp Sağlığını Destekleme: Sarımsak, kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kalp-damar sağlığını iyileştirebilirken, bal da kan basıncını dengeleyebilir. Bu iki bileşenin birleşimi, kardiyovasküler sağlığı olumlu etkileyebilir.

Sarımsak, kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kalp-damar sağlığını iyileştirebilirken, bal da kan basıncını dengeleyebilir. Bu iki bileşenin birleşimi, kardiyovasküler sağlığı olumlu etkileyebilir. Anti-inflamatuar Etkiler: Hem bal hem de sarımsak, vücutta inflamasyonu azaltmaya yardımcı olan bileşikler içerir. Bu nedenle, bazı iltihaplı durumları hafifletebilecek potansiyel bir etkiye sahip olabilirler.

İBN-İ SİNA'DAN SARIMSAK TAVSİYELERİ

Sarımsak yabani naneyle pişirilip içilirse ve cilde sürülürse bitleri öldürür.

Dövülmüş sarımsak bal ile karıştırıldığında balgamı söker.

Hamileler ve hastalığı olanlar doktoruna danışmadan denememelidir.