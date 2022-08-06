Altı ezmeli kebab'ın malzemeleri nelerdir? Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap hangi yörenin, kaç kalori?

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:41

Gaziantep yöresine ait çok meşhur bir kebap olan 'altı ezmeli kebap', sadeliği ve özgünlüğüyle iştah kabartan geleneksel bir tat. İşte orijinal haliyle altı ezmeli kebap tarifi...

ALTI EZMELİ KIYMA KEBAP TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kilo yağlı kıyma

7 tane domates

10 tane arpacık soğan

9 tane yeşil biber acı

Yarım demet maydanoz

2 paket karbonat

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı yağ

Yarım çay bardağı su

ALTI EZMELİ KEBAP TARİFİ

Öncelikle kıymayı bir kaba alıp, bir tutam tuz ekliyoruz.

Daha sonra yoğuruyoruz.

İnce hamur gibi iyice kıvam alana ve birleşene kadar kıymayı yoğuruyoruz.

Daha sonra kıyma için kullanacağımız şişleri hazırlıyoruz.

Bir kasenin içine karbonatları döküp, üzerine yarım çay bardağı su ekliyoruz.

Daha sonra elinizi karbonatlı suyla ıslatıp, kıymadan bir tutam alarak sıkı sıkı şişe dizin.

Arada elinizi karbonatlı suya batırarak, kıymanın ete daha düzgün yerleşmesini sağlıyoruz.

Kıymanız bitinceye denk aynı işlemi devam edin.

Ondan sonra mangalda pişirin.

Aynı zamanda domates, biber, soğanları mangalda közleyin.

Ondan sonra pişen domatesleri soyun.

Bardak yardımıyla ezin. Üzerine yağ ve tuz ekleyip karıştırın.

Ardından sunum tepsisinin altına yayın daha sonra soğan biberleri soyun onları da tepsiye alın.

Ortalarına pişen kıyma kebaplarını dizin.

Üzerine doğradığınız maydanozları serpin, afiyet olsun.



ALTI EZMELİ KEBAP KALORİ

Bu yemeğin 100 gramında 240 kalori bulunmaktadır. Bu kebabın 100 gramı 1.06 gram karbonhidrat, 13.9 gram protein, 19.43 gram yağ, 0.59 gram lif içermektedir.

