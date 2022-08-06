Altı ezmeli kebab'ın malzemeleri nelerdir? Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap hangi yörenin, kaç kalori?
Türk patent ve marka kurumu tarafından tescillenmiş, coğrafi bir yemek olan altı ezmeli kebab'ın tarifi oldukça merak edilen tatlar arasında. İşte, yöresel ve oldukça lezzetli bir tarif olan altı ezmeli kebab'ın malzemeleri nelerdir? Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap hangi yörenin, kaç kalori?
Gaziantep yöresine ait çok meşhur bir kebap olan 'altı ezmeli kebap', sadeliği ve özgünlüğüyle iştah kabartan geleneksel bir tat. İşte orijinal haliyle altı ezmeli kebap tarifi...
ALTI EZMELİ KIYMA KEBAP TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1 kilo yağlı kıyma
- 7 tane domates
- 10 tane arpacık soğan
- 9 tane yeşil biber acı
- Yarım demet maydanoz
- 2 paket karbonat
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 yemek kaşığı yağ
- Yarım çay bardağı su
ALTI EZMELİ KEBAP TARİFİ
- Öncelikle kıymayı bir kaba alıp, bir tutam tuz ekliyoruz.
- Daha sonra yoğuruyoruz.
- İnce hamur gibi iyice kıvam alana ve birleşene kadar kıymayı yoğuruyoruz.
- Daha sonra kıyma için kullanacağımız şişleri hazırlıyoruz.
- Bir kasenin içine karbonatları döküp, üzerine yarım çay bardağı su ekliyoruz.
- Daha sonra elinizi karbonatlı suyla ıslatıp, kıymadan bir tutam alarak sıkı sıkı şişe dizin.
- Arada elinizi karbonatlı suya batırarak, kıymanın ete daha düzgün yerleşmesini sağlıyoruz.
- Kıymanız bitinceye denk aynı işlemi devam edin.
- Ondan sonra mangalda pişirin.
- Aynı zamanda domates, biber, soğanları mangalda közleyin.
- Ondan sonra pişen domatesleri soyun.
- Bardak yardımıyla ezin. Üzerine yağ ve tuz ekleyip karıştırın.
- Ardından sunum tepsisinin altına yayın daha sonra soğan biberleri soyun onları da tepsiye alın.
- Ortalarına pişen kıyma kebaplarını dizin.
- Üzerine doğradığınız maydanozları serpin, afiyet olsun.
ALTI EZMELİ KEBAP KALORİ
Bu yemeğin 100 gramında 240 kalori bulunmaktadır. Bu kebabın 100 gramı 1.06 gram karbonhidrat, 13.9 gram protein, 19.43 gram yağ, 0.59 gram lif içermektedir.
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