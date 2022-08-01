İslim Kebabı malzemeleri nelerdir? İslim Kebabı nasıl yapılır? İslim Kebabı kaç kalori?

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:43

İslim Kebabı, Gaziantep'in meşhur yemekleri arasında olmakla birlikte hemen hemen her bölgede sevilerek yapılan ve tüketilen bir yemektir. İslim Kebabı daha pratik hazırlanması açısından köfteyle de yapılabilir ama orijinal islim kebabı tarifi parça kuzu etiyle yapılır. İşte İslim Kebabı tarifi...

İSLİM KEBABI MALZEMELERİ NELERDİR?

6 tane orta boy patlıcan

500 gr kuşbaşı et

2 tane soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 adet biber

2 tane orta boy domates

Tuz

Karabiber

İSLİM KEBABI TARİFİ

Patlıcanları alacalı şekilde soyun. Uzunlamasına yarım santim kalınlığında kesin. Acısı çıksın diye biraz tuzlu suda bekletin. Daha sonra patlıcanları kağıt havlu yardımıyla iyice kurutun. Kuruyan patlıcanları kızgın yağda kızartın. Etleri yıkayın. Yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen ete soğanı, salçası, tuzu, karabiberi eklenip 5 dakika daha pişirin. Patlıcanların 2 tanesini çaprazlama olacak şekilde birbiri üzerine koyun. Ortasına etli karışımdan koyun ve dilimleri birbirleri üzerine kapatın. Yıkayıp temizlediğimiz domatesleri biberleri kürdan yardımıyla kapattığınız patlıcanlar üzerine yerleştirin. Daha sonra fırın kabına dizin. Başka bir kapta 3 bardak suyla 1 yemek kaşığı salçayı kaynattıktan sonra üzerlerine döküp 180 derece fırında pişirin.

İSLİM KEBABI KAÇ KALORİ?

İslim Kebabının 1 porsiyonu ise 288.2 gram olup 180.6 kalori içermektedir. Bu yemek protein, kolesterol, demir yönünden zengindir.