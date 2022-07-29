Hünkar Beğendi malzemeleri neler? Hünkar Beğendi nasıl yapılır? Hünkar Beğendi kaç kalori? Hünkar Beğendi tarifi...
Hünkar beğendi veya kısaca beğendi, közlenmiş patlıcan ve meyane ile hazırlanmış bir yatak üzerinde pişirilmiş etin servis edildiği bir Osmanlı yemeğidir. Oldukça eski bir tarif olan Hünkar Beğendi malzemeleri neler? Hünkar Beğendi nasıl yapılır? Hünkar Beğendi kaç kalori? Hünkar Beğendi tarifi...
Közlenmiş patlıcan,kuşbaşı eti, süt, un ve baharatlar ile yapılan bir yemek olan Hünkar Beğendi, geleneksel Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden. En eski Türkçe tarifiyle, 1876 yılında Ermeni alfabesiyle Türkçe olarak yazılmış bir yemek kitabında yer alan Beğendi, sultanların sofralarından eksik olmayan bir yemek. İşte Hünkar Beğendi yapımı...
ET İÇİN:
4 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
3 adet orta boy domates
1 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
BEĞENDİ İÇİN:
1/2 su bardağı kaşar peyniri
1 yemek kaşığı tereyağı
1,5 su bardağı süt
4 adet orta boy patlıcan
1,5 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı tane karabiber
HÜNKAR BEĞENDİ NASIL YAPILIR?
- 4 adet orta boy patlıcana bıçakla delikler açın ve fırın tepsisine alın. 200 derecede yaklaşık 20 dakika fırınlayın.
- Fırınlanmış patlıcanları bir kaba alın ve kabuklarının kolay soyulması için üzerini streçleyip, 15 dakika kadar bekledikten sonra kabukları soyun.
- Bir tavada 3 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı da üzerine ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun.
- 4 diş doğranmış sarımsağı da üzerine ekledikten sonra 600 gram kuşbaşı dana veya kuzu etini ilave edin.
- Etler suyunu salıp çekene kadar pişmeye bırakın. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber, 3 adet soyulmuş, doğranmış domates ekleyin.
- 2 su bardağı sıcak su ekleyip etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.
- Şimdi de beğendiyi hazırlayalım. 1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 1,5 yemek kaşığı unu üzerine ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.
- Üzerine fırınladığınız ve kabuklarını soyduğunuz patlıcanları ekleyin. 1,5 su bardağı sütü de üzerine yavaş yavaş ilave edin ve sürekli olarak karıştırın. 1'er çay kaşığı tuz ve karabiberi de ekleyin.
- Sonra son olarak yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın.
- Beğendinin üzerine yumuşacık pişmiş etleri serpiştirin ve servis edin, afiyet olsun!
HÜNKAR BEĞENDİ KAÇ KALORİ?
Hünkar Beğendinin 100 gramında 173 kcal kalori, ayrıca 1 Porsiyon yani 270 gram Hünkar Beğendinde 467 kalori bulunmaktadır. Hünkar beğendi, közlenmiş patlıcan,kuşbaşı eti, süt, un ve baharatlar ile yapılan bir yemektir.
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