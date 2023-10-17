'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin yayın tarihi belli oldu

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filminin yayın tarihi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:22
'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin yayın tarihi belli oldu
Abone Ol google-news

Netflix, bir süredir merakla beklenen ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filminin yayın tarihini duyurdu.

"Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği filmde Beren Saat 'Serin', Kıvanç Tatlıtuğ ise "Mehmet" karakterini canlandıracak. Senaryosunu Nuran Evren Şit'in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Gönenç Uyanık oturuyor.

Netflix, bir süredir merakla beklenen ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filminin 24 Kasım'da yayınlanacağını duyurdu.


Kıvanç Tatlıtuğ beren saat İstanbul İçin Son Çağrı Film netflix filmleri Netflix

İlgili Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ İtalya'dan ödülle döndü!

Kıvanç Tatlıtuğ İtalya'dan ödülle döndü!
'Bihter' ve 'Behlül' yıllar sonra aynı masada... Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, Fatih Terim'in doğum gününde bir araya geldi

'Bihter' ve 'Behlül' yıllar sonra aynı masada... Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, Fatih Terim'in doğum gününde bir araya geldi
Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı: Oğlu ile benzerlikleri gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı: Oğlu ile benzerlikleri gündem oldu

En Çok Okunan Haberler