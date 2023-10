'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin yayın tarihi belli oldu

Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:22

Güncelleme: 17.10.2023 - 12:53

"Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği filmde Beren Saat 'Serin', Kıvanç Tatlıtuğ ise "Mehmet" karakterini canlandıracak. Senaryosunu Nuran Evren Şit'in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Gönenç Uyanık oturuyor.

Netflix, bir süredir merakla beklenen ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filminin 24 Kasım'da yayınlanacağını duyurdu.