Jay Leno kimdir, kaç yaşında? Jay Leno hangi filmlerde oynadı?

15 Kasım 2022 Salı, 10:59

12 Kasım Cumartesi günü benzinin alev alması sonucu aracında yangın çıkan Amerikalı komedyen Jay Leno'nun yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

JAY LENO KİMDİR?

Asıl adıyla James Douglas Muir, 28 Nisan 1950'de, ABD'nin New York eyaletinde doğdu. 1992'den beri, NBC'de The Tonight Show with Jay Leno'yu sunan komedyen, 2009'da ise kendi programı olan The Jay Leno Show'u sunmaya başladı. Komedyen, ardından eski programı olan The Tonight Show'a Conan yerine geri döndü . 17 Şubat 2014 tarihinde The Tonight Show'u Jimmy Fallon'a teslim etti.

ÖZEL HAYATI

Jay Leno, 1980'den beri Mavis Leno ile evlidir.

JAY LENO'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Leno, “Tekrar ayağa kalkabilmek için bir iki haftaya ihtiyacım var” dedi. Uzun bir süre ülkenin en çok izlenen gece programlarından birini yapan Leno, yüzünde ve ellerinde yanıklar bulunuyor.

TMZ sitesi alevlerin Leno’nun yüzünün sol tarafını yaktığını aktardı. Komedyenin gözünde ya da kulaklarında yanık olmadığı bildiriliyor. 72 yaşındaki yıldız isim, bir yanık hastanesinde tedavi görmeye devam ediyor. Hastanenin halkla ilişkiler bölümünden bir kişi, Leno’nun kamuoyunun ilgisinden dolayı duygulandığını söylediğini aktardı. Grossman Yanık Merkezi görevlisi, “Herkesin iyi olduğunu bilmesini istedi ve morali de yerinde” mesajını verdi.

FİLMLERİ

Norman Lear: Just Another Version of You - 2016

Winning: The Racing Life of Paul Newman - 2015

Glen Campbell: I'll Be Me - 2014

I'm Still Here - 2010

WWE: The Rise and Fall of WCW - 2009

Love the Beast - 2009

50 Things To Do Before I Die - 2006

The Comeback - 2005

Space Cowboys - 2000

V.I.P. - 1998

Jackie Chan: My Story - 1998

Meet Wally Sparks - 1997

Just Write - 1997

Collision Course - 1989

Americathon - 1979

Silver Bears - 1978