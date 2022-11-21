Kahve içerken nelere dikkat etmeliyiz? Kahveyi nasıl içmeliyiz?
Kimimiz sabah güne kahvesiz başlayamıyorken kimimizin ise dışarıda kahve içmek sosyalleşirken en çok zevk aldığı aktivite. Bol şekerli, kremalı, çikolata soslu veya karamelli gibi onlarca farklı kahve çeşidi mevcut. Peki dışarıda satılan yüksek kalorili kahveler nelerdir? Hangi tür kahve tüketmeliyiz? Hangilerinden uzak durmalıyız?
Yüksek kaloriye sahip olan aromalı, kremalı, soslu veya şuruplu kahveler içerdikleri fazla şekerden dolayı başta obezite olmak üzere diyabet ve karaciğer yağlanması gibi birçok sağlık sorununa neden olmaktadır.
Fazla alınan şeker vücutta yağlanmaya neden olur. Anlık kahveler bize ne kadar doygunluk hissi verse de daha hızlı acıkmamıza neden oluyor. Ekstra şekerli ve kremalı kahvelerin yoğun içeriğinden dolayı ise bir anda fazlaca kalori almış olursunuz ve kilo alımı kaçınılmaz bir hale gelir. Reflü veya gastrit gibi mide rahatsızlıklarına karşı risk artar. Yüksek kalori ve şeker içeriğine sahip kahvelerden uzak durulmalıdır.
Masum gibi gözüken süt tozu karaciğer yağlanmasına neden oluyor. Kadınlarda selülit ve bölgesel yağlanmanın başlıca etkenlerinden birisi kahveye ilave edilen süt tozudur. Süt tozu yerine sade filtre kahvenize sütün kendisini ekleyebilirsiniz fakat kilo verme sürecindeyseniz kalori açığı yakalamak adına sık sık tercih edilmemelidir.
Kahvenin antioksidan ve anti-inflamatuar özelliği vardır. Doğru kahveyi seçerek metabolizmamızı hızlandırabiliriz. Ayrıca kahveni kan basıncını düşürdüğü ve yağ yakımını hızlandırdığına dair çalışmalar da mevcuttur. Özellikle diyet döneminde kahve tüketimi iştahı baskılayarak kilo vermeye yardımcıdır.
Sade filtre kahve, türk kahvesi veya americano bu dönemde tercih edilebilecek kahveler arasındadır. Fakat fazla kafeinin mide rahatsızlıkları, uykusuzluk, huzursuzluk veya depresyon gibi durumlara neden olacağı unutulmamalıdır. Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa günde 3-4 fincan kahve tüketebilirsiniz. Kahve tüketirken de mutlaka yanında su içmek ihmal edilmemelidir.
KAHVELER VE ORTALAMA KALORİ MİKTARLARI
1 orta boy filtre kahve: 6 kcal
1 fincan sade türk kahvesi: 7 kcal
1 orta boy americano: 17 kcal
1 orta boy cappucino: 136 kcal
1 orta boy latte: 223 kcal
1 orta boy karamelli macchiato: 269 kcal
1 orta boy kremalı mocha: 353 kcal
1 orta boy beyaz çikolatalı mocha: 484 kcal
1 orta boy çikolatalı frappuccino: 409 kcal
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