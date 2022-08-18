Kalamar dolması malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Kalamar dolması kaç kalori?

18 Ağustos 2022 Perşembe, 10:24

Kalamar dolması, kalamarın iç harç ile doldurulmasıyla yapılan bir çeşit dolma türüdür. Son derece lezzetli bir protein ve enerji kaynağı olan kalamar dolması, sevilerek tüketilen lezzetler arasında yerini alıyor.

KALAMAR DOLMASI MALZEMELERİ

4 adet orta boy kalamar

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet orta boy kırmızı biber

4 adet kurutulmuş domates

4 adet kültür mantarı

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet orta boy rendelenmiş limon kabuğu

1 tatlı kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

2 dal taze kekik

Kalamarın terbiyesi için:

2 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

KALAMAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kalamarın iç organlarını kuyruk kısmından çekerek çıkartın. Uç kısmından tutarak, kalamarın dış kısmındaki deriyi hızlı ve güçlü bir şekilde çekerek ayırabilirirsiniz.

Ortasında yer alan şeffaf kemiği tek parça halinde ıkardıktan sonra kalamarın iç ve dış kısmını bol suda birkaç kez , yıkayın.

Derisini çıkardığınız bütün haldeki kalamarın üzerinde kalan zar tabakasını sıyırmak için bıçağın ters kısmıyla üzerinden bir kez geçin.

İçi dolduktan sonra ızgarada pişecek olan kalamarı terbiye malzemelerinin içinde bir süre bekletin.

Bir tava içerisine üç yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve bu yağın üzerine kuru soğanı ince ince doğrayın. Soğanların üzerine ise kırmızı biberleri ve yeşil biberleri ince ince doğrayıp, ilave edin ve ocağın altını açarak bu malzemelerin iyice kavrulmasını sağlayın.

Soğanlar hafif pembeleşince içerisine domatesleri, sarımsağı küp küp küçük doğrayın ve bir miktar tuz ekleyerek iyice karıştırın. Ardından ayıklanmış karidesleri katın. Bu şekilde suyunu iyice çekene kadar pişirin.

Hazırladığınız iç harcı ocaktan alıp, kısa süre beklettikten sonra rendelenmiş kaşar peyniri ile harmanlayın.

Süt içinde yumuşayan temizlenmiş kalamarı havlu kağıtla kurulayıp, iç kısmını hazırladığınız harç ile doldurun. Uç ve ağız kısmını birer kürdan yardımıyla kapatın. Kızdırılmış ızgara üzerinde 3-4 dakika kadar pişirdiğiniz kalamar dolmasını güveç kabına alın.

Lezzet vermesi için; ince ince doğranmış sarımsak, iri iri kesilmiş yeşil biber, kültür mantarı, soya sosu ve tereyağı ilavesiyle önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10 dakika kadar pişirin. Aralarda alt üst etmeyi ve kurumaması için sosundan üzerine gezdirmeyi unutmayın.

Izgara olduktan sonra pişirme işlemini güveç kabında ve fırında tamamladığınız ızgara kalamar dolmasını, sıcak sıcak bekletmeden servis edin. Kaşar peyniri ve karidesli sote sebzeler ile ağızda dağılan bu lezzet patlamasını sevdiklerinizle paylaşın.

KALAMAR DOLMASI KAÇ KALORİ?

Kalamar dolmasının 1 porsiyonu ise 271.4 gram olup, 638.0 kalori içermektedir. Bu yemek yağ, sodyum, kalori yönünden zengindir.