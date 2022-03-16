Kanserle mücadele ediyordu: Kanadalı şarkıcı Eric Mercury hayatını kaybetti
Duygulu vokaliyle rock müziğin sınırlarını zorlayan Kanadalı şarkıcı Eric Mercury, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Kanadalı şarkıcı bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.
Fotoğraf: shinyl.co.uk
Özellikle 1960'ların sonunda New York'a taşınan Eric Mercury, 77 yaşında hayatınıkaybetti. Ölüm haberini şarkıcının yeğeni Lee Ann Mercury duyurdu. Toronto doğumlu müzisyenin Montreal'de öldüğünü bildirdi. Kanadalı şarkıcının bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi.
Haber Global'de yer alan habere göre; 1969 yılında yayımladığı ilk albümü 'Electric Black Man' ile rock müzikte dikkat çeken Eric Mercury şarkıcılığının yanı sıra söz yazarlığıyla da biliniyordu.
BİR ALBÜMLE HAYATI DEĞİŞTİ
1950'lerin sonlarında Toronto müzik sahnesindeki artan canlı müzik mekanları Eric Mercury'nin de önünü açmıştı. Soul Searchers'ta ana sahneyi almadan önce Pharaohs grubunun bir parçası olmuştu.
1960'ların sonunda New York'a taşınan Eric Mercury, çıkış albümü "Electric Black Man"i burada yayımlayınca hayatı değişti. Duygulu sesiyle rock müziğine yeni bir hava getiren Mercury daha sonra 70'lerde 3 solo albüm daha yaptı.
Stevie Wonder'la birlikte Roberta Flack için şarkı yazdı. 'Duygulu' sesi sayesinde, reklam kampanyalarının da aranan ismi oldu.
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