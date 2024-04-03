Yavaş karbonhidrat diyeti (Slow Carb Diet) ile hızlıca incelmek mümkün! İşte sağlıklı ve etkili bir şekilde yağ yakmanın yeni yolu...

Yayınlanma: 03.04.2024 - 11:13

Güncelleme: 03.04.2024 - 11:20

Yavaş karbonhidrat diyeti, düşük karbonhidrat ve yüksek protein tüketimine dayanan bir beslenme yaklaşımıdır. Bu diyeti destekleyen uzmanlar, bu yaklaşımın metabolizma hızını artırarak yağ depolanmasını önlemeye yardımcı olduğunu iddia etmektedirler. Peki, sağlıklı ve etkili bir şekilde yağ yakmanın yeni yolu nedir? İşte hızlıca incelmeyi mümkün kılan Yavaş karbonhidrat diyeti (Slow Carb Diet)...

YAVAŞ KARBONHİDRAT DİYETİ( SLOW CARB DIET) NEDİR?

Yavaş karbonhidrat diyeti, karbonhidrat alımını azaltıp protein ve sağlıklı yağlara odaklanarak metabolizmayı hızlandırmayı ve yağ yakımını artırmayı hedefler. Bu beslenme yaklaşımında, yüksek lifli ve düşük glisemik indeksli karbonhidratlar tercih edilir. Bu tür karbonhidratlar sindirimi yavaşlatır ve kan şekerini dengede tutar, böylece daha uzun süre tokluk hissi sağlar ve ani kan şekeri dalgalanmalarını önler. Yavaş karbonhidrat diyeti genellikle tam tahıllı ürünler, sebzeler, baklagiller, sağlıklı yağlar ve protein kaynaklarıyla zenginleştirilmiş bir beslenme planını içerir. Bu şekilde, vücut daha stabil bir enerji seviyesi elde eder ve yağ yakımı teşvik edilir.

YAVAŞ KARBONHİDRAT DİYETİNİN PRENSİPLERİ NELERDİR?

1. Beyaz Karbonhidratlardan Kaçının:

Beyaz un ve işlenmiş şeker içeren gıdalardan kaçınılmalıdır. Makarna, ekmek ve tahıllar gibi rafine edilmiş karbonhidratlar, diyetin dışında tutulmalıdır. Direnç antrenmanından sonra bu tür gıdaların tüketilmesine izin verilebilir.

2. Aynı besinleri tekrar tekrar tüketin:

Bir avuç yiyecek seçerek her gün aynı besinleri tüketmek, diyetin temelini oluşturur. Bu sayede öğünler daha kolay planlanabilir ve tekrar edilebilir.

3. Fazla kalorili içeceklerden kaçının:

Gün boyunca bol miktarda su içilmesi önerilir. Şekersiz çay, kahve veya kalorisiz içecekler de tercih edilebilir. Kalorilerin besleyici yiyeceklerden alınması teşvik edilir.

4. Meyve tüketimini sınırlayın:

Diyet sırasında meyve tüketimi kısıtlanır. Meyvedeki fruktozun yağ depolanmasını artırabileceği düşünülür.

5. Haftada bir gün boş geçin:

Haftada bir gün, istediğiniz her şeyi yiyebileceğiniz bir gün belirlenir. Bu gün, diğer günlerde uygulanan kısıtlamalardan muafiyet sağlar.

YAVAŞ KARBONHİDRAT DİYETİNDE HANGİ BESİNLERİ TÜKETEBİLİRSİNİZ?

Bu diyet, protein, baklagiller, sebzeler, yağlar ve baharatlar gibi beş besin grubuna dayanmaktadır. Diyetin yaratıcısı, ne kadar çok seçenek arasından seçim yapmak zorunda kalırsanız, diyetten sapma veya bırakma olasılığınızın o kadar yüksek olduğunu iddia ediyor.

Protein:

Yumurta

Tavuk göğsü veya but

Sığır eti

Balık

Laktoz içermeyen, aromasız peynir altı suyu protein tozu

Baklagiller:

Mercimek

Kara fasulye

Barbunya

Kırmızı fasulye

Soya fasulyesi

Sebzeler:

Ispanak

Brokoli, brüksel lahanası, karnabahar ve lahana gibi turpgillerden sebzeler

Lahana turşusu ve kimchi

Kuşkonmaz

Bezelye

Yeşil fasulye

Yağlar:

Tereyağı

Düşük ısıda pişirmek için zeytinyağı

Yüksek ısıda pişirme için üzüm çekirdeği veya macadamia yağı

Badem gibi fındıklar

Ghee

Süt içermeyen ve günde sadece 1-2 çay kaşığı kahve kreması

Baharatlar:

Tuz

Sarımsak tuzu

Beyaz trüf deniz tuzu

Otlar

YAVAŞ KARBONHİDRAT DİYETİNDE HANGİ BESİNLERİ TÜKETMEMELİSİNİZ?

Yavaş karbonhidrat diyeti, istediğiniz kadar ve sıklıkta yiyebileceğiniz yalnızca birkaç gıdayı önerir. Ancak aynı zamanda kilo verme sürecinde ve sonrasında kaçınılması gereken bazı gıdaların da ana hatlarını çizer. Bu diyetin yemeyi bırakmanızı önerdiği yiyeceklerden bazıları:

Meyveler

Süt ürünleri (süzme peynir hariç)

Kızarmış besinler