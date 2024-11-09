Kilo vermeniz bu saatlerde çok basit olacak! Yağlarınızı cayır cayır yakarak fiziğinizi düzeltin!

Yayınlanma: 09.11.2024 - 11:59

Güncelleme: 09.11.2024 - 11:59

Egzersizin sağlık üzerindeki olumlu etkileri tartışılmaz bir gerçektir. Ancak, yapılan son araştırmalar, egzersizin zamanlamasının da en az kendisi kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde veya akşam geç saatlerde yapılan egzersizlerin, kilo verme sürecini hızlandırdığı ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkisi olduğu belirtiliyor.

SABAH EGZERSİZLERİNİN FAYDALARI

İsveçli bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, sabah saatlerinde yapılan egzersizin metabolizmayı hızlandırarak daha fazla yağ yakımına katkı sağladığını ortaya koydu. Araştırmacılar, sabah yapılan egzersizin insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini azalttığını belirtiyor.

AKŞAM EGZERSİZLERİNİN FAYDALARI

Akşam saatlerinde, özellikle aç karnına yapılan egzersizlerin de yağ yakımını artırdığı ve kalori alımını azalttığı gözlemlenmiştir. Bir araştırmada, akşam aç karnına yapılan egzersizin, egzersiz sırasında yakılan yağ miktarını yaklaşık %70 oranında artırdığı ve gün boyunca alınan kalori miktarını ortalama 440 kalori daha azalttığı belirtilmiştir.

SPOR KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Danimarka'da yapılan bir araştırma, sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde yapılan egzersizlerin, bağırsak kanseri riskini %11 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, fiziksel aktivitenin belirli zamanlarda yapılmasının, kanser önleme stratejilerinde önemli bir rol oynayabileceğini vurguluyor.

EGZERSİZ ZAMANI VE BİYOLOJİK SAAT

Vücudumuzun biyolojik saati, günün farklı saatlerinde yapılan egzersizlere farklı tepkiler verebilir. Sabah saatlerinde yapılan egzersizler, metabolizmayı hızlandırarak gün boyu daha fazla kalori yakımına katkı sağlayabilirken, akşam saatlerinde yapılan egzersizler ise kas kütlesini artırarak dinlenme sırasında daha fazla kalori yakılmasına yardımcı olabilir.