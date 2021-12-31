Kim Kardashian'ın menajeri Angela Kukawasi öldürüldü
Müşterileri arasında Kardashian ailesi ve Nicki Minaj gibi isimlerin bulunduğu ünlü isimlerin menajeri Angela (Angie) Kukawasi, otomobilinin bagajında ölü bulundu. Angeles polisi, Kukawasi'nin erkek arkadaşının cinayet suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.
Bir haftadır kayıp olan ünlülerin menajeri Angela Kukawasi, Simi Valley'deki Patricia Bulvarı'nda park halindeki aracının bagajında ölü bulundu. Los Angeles polisi, Kukawasi'nin erkek arkadaşı Jason Barker'ın cinayet suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.
CESEDİ OTOMOBİLLE TAŞIDIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Dedektifler; Barker'ın, sevgilisini Sherman Oaks'taki konutlarında öldürdüğünü, cesedi otomobille taşıyıp, Simi Valley'e park ettiğini tahmin ediyor.
Olay sonrası Kardashian ailesi, Kukawasi'nin çok özleneceğini söyledikleri bir açıklama yaptı.
People dergisi, Kardashian-Jenner ailesinin "Angela gerçekten en iyisiydi. Her birimizi önemserdi ve imkansız şeyleri gerçek kılmıştı. Çok özlenecek. Bu en zor zamanlarında ailesine ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi iletiyoruz" sözlerini aktardı.
"ÇOCUKLARIN İÇİN KALBİM ACIYOR"
NTV'de yer alan habere göre; ünlü şarkıcı Nicki Minaj da eski menajerinin ölümüyle ilgili taziyelerini sosyal medyadan paylaştı. Minaj, Instagram gönderisinde, "Tanıyabileceğiniz en çalışkan, en güvenilir, en tatlı insandı. Bunu hak etmedin, Angela. Çocukların için kalbim acıyor. Huzur içinde tat" ifadelerini kullandı.
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