Kış diyeti nedir? Kışın sofranızdan bu besinleri eksik etmeyin!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:00

Güncelleme: 30.01.2024 - 11:00

Kışın, vücudunuz farkında olmasanız da daha çok fazla yağ depolama isteği duyar, çünkü soğuk havalarda, vücut ısınızı korumak için daha çok yağ yakımı gerçekleşir. Bunların yanında günlerin kısalması, uyku düzenimizin değişmesi, daha az güneş ışığından etkilenmemiz gibi faktörler de kışın kilo almamıza neden olur.

Kışın kalın elbiseler, fazla kiloları saklamak için ideal bir araç olabilir ama herkesin istediği yaza kadar fit bir vücuda sahip olmaktır. Bunun için ise en başta kilolarınızı, soğuk havalarda dengeli tutmanız gerekir.

Uzmanlar, kış ayları için sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinleri açıklıyor.

1.YEŞİLE DÖNÜN

Kış aylarının gelmesi ile birlikte pazarlar, ıspanaktan pırasaya kadar yeşillikle dolmuş durumda. Yeşil yapraklı sebzeleri düzenli olarak yemek kilo kontrolünden kalp hastalıklarının önlenmesine ve kalp basıncı yararı kadar çok sayıda sağlık yararı ile ilişkilendirilmiştir.

2.KÖKLER VE YUMRULAR

Bunlar bitkinin büyümesi için yer altında besinleri emen bitkinin deposudur. Böylece köklerin ne kadar faydalı olduğunu anlayabilirsiniz. Köklere en iyi örnekler soğanlar, zencefil, pancar, havuç ve patatesi verebiliriz. Kökler diğer sebzelere göre daha fazla karbonhidrat içerse de barındırdıkları enerji miktarı, sizin iştahınızın kapanmasına yardımcı olacaktır.

3.TAM TAHILLAR

Tam tahıllar embriyonun ve endospermin sağlam olduğu besinlerdir ve lif açısından zengindir. Tam tahıllar, daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

4.KURUYEMİŞ

Kuruyemiş doymamış yağlar açısından zengin bir besin kaynağıdır. Protein açısından zengin kuruyemişler, doymuş yağ içeren hayvansal gıdalara karşı iyi bir alternatiftir.