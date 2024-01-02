Kış hastalıklarının düşmanı mucizevi tarif! Gribe birebir fayda sağlıyor...

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:22

Güncelleme: 02.01.2024 - 12:22

2024'ün girmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde soğuk havanın etkisini iyice göstermesi bekleniyor. Sıcaklık değerlerinin düşmesiyle birlikte artan hastalıklar da yurttaşı çare aramaya itti. Peki, soğuk kış aylarında hastalıklardan korunmak için neler yapmalı? İşte sizi grip dahil birçok kış hastalığından koruyacak olan mucizevi tarif...

PANCAR NEDİR?

Pancar, kök sebzelerinden biridir ve Latince adı "Beta vulgaris"tir. Hem yaprakları hem de kökü genellikle insan tüketimi için kullanılır. Pancarın yaygın olarak bilinen kırmızı renkteki kökleri, genellikle salatalarda veya yemeklerde çiğ veya pişirilmiş olarak kullanılır.

PANCAR ÇORBASININ FAYDALARI NELER?

Pancar çorbası tüketmenin birçok sağlık yararı olabilir. İşte pancar çorbasının bazı potansiyel faydaları:

Antioksidan İçeriği: Pancar, betalain adlı güçlü antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar vücudu serbest radikallerden koruyabilir, oksidatif stresi azaltabilir ve genel olarak hücresel sağlığı destekleyebilir.

Pancar, betalain adlı güçlü antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar vücudu serbest radikallerden koruyabilir, oksidatif stresi azaltabilir ve genel olarak hücresel sağlığı destekleyebilir. Kan Basıncını Düşürme: Pancarın içindeki nitratlar, nitrik oksit üretimini artırarak kan damarlarını genişletebilir. Bu, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir ve kardiyovasküler sağlığı destekleyebilir.

Pancarın içindeki nitratlar, nitrik oksit üretimini artırarak kan damarlarını genişletebilir. Bu, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir ve kardiyovasküler sağlığı destekleyebilir. İ yi Bir Lif Kaynağı: Pancar, lif bakımından zengin bir sebzedir. Lif, sindirim sistemini düzenleyebilir, tokluk hissini artırabilir ve sindirilebilirlik sürecini yavaşlatabilir. Bu da sindirim sağlığına katkıda bulunabilir.

Pancar, lif bakımından zengin bir sebzedir. Lif, sindirim sistemini düzenleyebilir, tokluk hissini artırabilir ve sindirilebilirlik sürecini yavaşlatabilir. Bu da sindirim sağlığına katkıda bulunabilir. Vitamin ve Mineraller: Pancar, folat, C vitamini, potasyum ve manganez gibi vitamin ve mineraller açısından zengindir. Bu besin öğeleri, bağışıklık sistemini desteklemede, enerji metabolizmasını düzenlemede ve kemik sağlığını korumada rol oynayabilir.

Pancar, folat, C vitamini, potasyum ve manganez gibi vitamin ve mineraller açısından zengindir. Bu besin öğeleri, bağışıklık sistemini desteklemede, enerji metabolizmasını düzenlemede ve kemik sağlığını korumada rol oynayabilir. Detoks Etkisi: Pancarın içerdiği bileşenler, karaciğerin detoksifikasyon süreçlerini destekleyebilir. Bu, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir.

Pancarın içerdiği bileşenler, karaciğerin detoksifikasyon süreçlerini destekleyebilir. Bu, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. Anti-enflamatuar Özellikler: Pancarın içerdiği bazı bileşenlerin anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğuna dair bazı araştırmalar bulunmaktadır. Bu özellik, iltihaplanma ile ilişkili birçok durumu hafifletebilir.

PANCAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

3 adet orta boy pancar, soyulmuş ve rendelenmiş

1 adet orta boy soğan, doğranmış

2 adet havuç, soyulmuş ve doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 su bardağı yeşil mercimek, yıkanmış

1 su bardağı arpa şehriye veya tel şehriye

1 su bardağı doğranmış kereviz sapı (isteğe bağlı)

1 su bardağı doğranmış pırasa (isteğe bağlı)

8 su bardağı sebze veya tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Limon dilimleri (servis için)

Yapılışı:

Tereyağı veya zeytinyağını geniş bir tencerede eritin. Doğranmış soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın. Rendelenmiş pancarları ve doğranmış havuçları ekleyin, birkaç dakika karıştırarak soteleyin. Yeşil mercimekleri, arpa şehriyeyi (veya tel şehriyeyi), kereviz sapını ve pırasayı ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Sebze suyunu ekleyin, karışım kaynamaya başlayınca ateşi kısın ve kapağı kapatarak yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirin. Sebzeler ve mercimek iyice yumuşayana kadar pişirin. Çorbayı tuz ve karabiber ile tatlandırın. Damak zevkinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Servis öncesi çorbayı karıştırın ve üzerine limon dilimleri ekleyerek sıcak servis yapın. Afiyet olsun!