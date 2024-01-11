Kış mevsimi meyve ve sebzeleri nelerdir? Nasıl tüketilmelidir?

Yayınlanma: 11.01.2024 - 10:31

Güncelleme: 11.01.2024 - 10:33

Her mevsim, değişen havaya ve diğer şartlara göre farklı beslenme ihtiyaçlarımız oluyor. Vücudumuzu en iyi şekilde adapte etmek için “mevsiminde" çıkan sebze ve meyvelerle beslenmemiz gerekir. Peki dengeli beslenmek adına kışın tüketebileceğimiz sebze ve meyveler nelerdir? Nasıl tüketilmelidir?

Kış mevsiminde yetişen meyve ve sebzeler nelerdir?

Lahana, yer elması, turp, pazı, kereviz, ıspanak, pırasa, brokoli, brüksel lahanası, pancar, havuç ve karnabahar gibi besinler kış mevsiminde market ve pazarlarda oldukça sık bulunup, sağlık açısından da bağışılık sistemine katkıda bulunan sebzelerdir. Elma, portakal, muz, mandalina, ayva, nar, greyfurt ve kestane gibi meyveler de bu mevsimin vazgeçilmezlerinden olup; hastalıklara karşı direnç göstermize yardımcı olurlar.

Kış meyve ve sebzelerinin faydaları nelerdir?

Özellikle mevsiminde tüketilen kış sebzelerinin vücuda oldukça fazla yararı bulunur. Bunlar şu şekilde listelenebilir:

Başta C vitamini olmak üzere; folat ile potasyum ve magnezyum vücuda faydalıdır.

Bağırsak sağlığını destekler.

Dışarıdan gelecek virüs kaynaklı tehlikeleri aza indirir.

Soğuk havalarda sağlığı güçlendirmeye yardımcı olur.

Kış sebze ve meyvelerini nasıl tüketmeliyiz?

1. C vitamini yönünden zengin beslenin.

Gribal enfeksiyonlar, hepimizin bildiği gibi kış aylarında sık görülüyor. Bu yüzden C vitamini alımı, kış aylarında özen göstermemiz gereken çok önemli bir konu. Halihazırda kış mevsiminin meyveleri olan limon, mandalina, portakal ve greyfurt gibi turunçgilleri daha sık tüketmeye dikkat edebilirsiniz.

2. Sebzeleri çok küçük parçalara ayırmayın.

Karnabahar, pırasa ya da kereviz gibi kış sebzeleri, içlerinde yüksek miktarda C ve D vitaminleri bulundurur. Bu vitaminlerin kaybını önlemek için sebzeleri daha iri parçalara ayırıp yemeklerinizi pişirebilirsiniz.

3.Sebze yemeklerini ikinci kez ısıtmayın.

Diyelim ki sebze yemeği hazırladınız ve ertesi güne de arttı. Sebze yemeklerinin bir günden fazla bekletilmesi ve besin değerlerinin düşmemesi için ikinci kez ısıtılması önerilmez.

4.Meyve suyu yerine meyve tercih edin.

Meyveler, vitamin ve lif deposu yiyeceklerdir. Fakat meyvelerin, meyve suyu yerine direkt tüketilmesi öneriliyor. Çünkü meyve suyu hazırlarken meyvenin en yararlı kısımlarından olan lifler, yeteri kadar yer almayabiliyor.

5. Az pişmiş ya da çiğ tüketime özen gösterin.

Her sebzenin farklı pişme durumu vardır. Örneğin brokoli ve lahana gibi sebzelerin uzun pişirilmemesi tavsiye edilir. Meyvelerin ise tok karın yerine aç karna tüketilmesi daha sağlıklı olur.