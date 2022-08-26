Kol böreğinin malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Kol böreğinin püf noktaları nelerdir? Kol böreği kaç kaloridir?

26 Ağustos 2022 Cuma, 11:28

Çıtır çıtır dilimlenen, lezzetle sarıp sarmalanmış kol böreği çay saatlerinin yıldızı olabilecek, gün içinde atıştırmalık olarak da tüketebileceğiniz bir hamur işidir. Kol böreğini temel yapılış yöntemini kullanarak, istediğiniz iç harçla hazırlayabilirsiniz. İşte, kol böreği tarifi...

KOL BÖREĞİNİN MALZEMELERİ NELERDİR?

Hamuru için:

5 su bardağı un

2 tatlı kaşığı tuz

Yaklaşık 2,5 su bardağı su

Arasına sürmek için:

100 gr eritilmiş tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

İç malzemesi için:

4 adet haşlanmış patates

yarım demet maydanoz

2 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı Tuz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı zeytinyağı

Susam ve çörek otu

KOL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Unu karıştırma kabına alın. Tuzu ekleyip karıştırın. Azar azar su ekleyip yumuşak bir hamur hazırlayın.

Yoğrulan hamuru 6 bezeye ayırın ve pasta tabağı büyüklüğünde açın.

Tezgaha koyacağınız yeri tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürüp açtığınız bezeyi üzerine koyun.

Diğer bezeleri de pasta tabağı büyüklüğünde açıp her katına bol tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürün. Son konulan bezeyi de yağlayıp 10 dakika bekletin.

İç hamuru için haşlanmış patatesi rendeleyin ve üzerine malzemeleri ekleyin.

Beklettiğiniz bezeleri tek tek elinizle açın. Elinizle kenarlarına doğru yavaşça çekin hamuru ve açabildiğiniz kadar ince açmaya çalışın.

Açtığınız hamuru istediğiniz şekli vererek, iç malzemesini koyup katlayın.

Şekli verilen böreği yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerine yumurta sarısı ve zeytinyağı karışımını sürüp susam ,çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dk pişirin.

KOL BÖREĞİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

1- Yumuşak bir hamur elde etmek için unu kontrollü bir şekilde eklemelisiniz.

2- Bezelerin üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürdükten sonra el yardımı ile açmalısınız.

3- Böreğin yumuşak olması için açabildiğiniz kadar açmalısınız.

4- İç harcını isteğinize bağlı olarak kıymalı, ıspanaklı ya da peynirli yapabilirsiniz.

5- Servis etmeden hemen önce pişirmelisiniz.

KOL BÖREĞİ KAÇ KALORİDİR?

1 porsiyon kol böreği yaklaşık olarak 362 kaloriye denk gelmektedir.