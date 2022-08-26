Kol böreğinin malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Kol böreğinin püf noktaları nelerdir? Kol böreği kaç kaloridir?
Kol böreği, Türk mutfağına özgü bir tepsi böreği çeşididir. Peynirli, kıymalı, ıspanaklı, patatesli çeşitleri vardır. Peki, kol böreğinin malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Kol böreğinin püf noktaları nelerdir? Kol böreği kaç kaloridir?
Çıtır çıtır dilimlenen, lezzetle sarıp sarmalanmış kol böreği çay saatlerinin yıldızı olabilecek, gün içinde atıştırmalık olarak da tüketebileceğiniz bir hamur işidir. Kol böreğini temel yapılış yöntemini kullanarak, istediğiniz iç harçla hazırlayabilirsiniz. İşte, kol böreği tarifi...
KOL BÖREĞİNİN MALZEMELERİ NELERDİR?
Hamuru için:
- 5 su bardağı un
- 2 tatlı kaşığı tuz
- Yaklaşık 2,5 su bardağı su
Arasına sürmek için:
- 100 gr eritilmiş tereyağı
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
İç malzemesi için:
- 4 adet haşlanmış patates
- yarım demet maydanoz
- 2 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı Tuz
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 çay kaşığı zeytinyağı
- Susam ve çörek otu
KOL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?
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Unu karıştırma kabına alın. Tuzu ekleyip karıştırın. Azar azar su ekleyip yumuşak bir hamur hazırlayın.
- Yoğrulan hamuru 6 bezeye ayırın ve pasta tabağı büyüklüğünde açın.
- Tezgaha koyacağınız yeri tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürüp açtığınız bezeyi üzerine koyun.
- Diğer bezeleri de pasta tabağı büyüklüğünde açıp her katına bol tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürün. Son konulan bezeyi de yağlayıp 10 dakika bekletin.
- İç hamuru için haşlanmış patatesi rendeleyin ve üzerine malzemeleri ekleyin.
- Beklettiğiniz bezeleri tek tek elinizle açın. Elinizle kenarlarına doğru yavaşça çekin hamuru ve açabildiğiniz kadar ince açmaya çalışın.
- Açtığınız hamuru istediğiniz şekli vererek, iç malzemesini koyup katlayın.
- Şekli verilen böreği yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
- Üzerine yumurta sarısı ve zeytinyağı karışımını sürüp susam ,çörek otu serpin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dk pişirin.
KOL BÖREĞİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?
1- Yumuşak bir hamur elde etmek için unu kontrollü bir şekilde eklemelisiniz.
2- Bezelerin üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürdükten sonra el yardımı ile açmalısınız.
3- Böreğin yumuşak olması için açabildiğiniz kadar açmalısınız.
4- İç harcını isteğinize bağlı olarak kıymalı, ıspanaklı ya da peynirli yapabilirsiniz.
5- Servis etmeden hemen önce pişirmelisiniz.
KOL BÖREĞİ KAÇ KALORİDİR?
1 porsiyon kol böreği yaklaşık olarak 362 kaloriye denk gelmektedir.
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