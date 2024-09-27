Kolestrolün düşmanı, kan dolaşımını artırıyor! Sabahları 1 bardak içmek kalbi yeniliyor

Yayınlanma: 27.09.2024 - 11:14

Güncelleme: 27.09.2024 - 11:14

Güne sağlıklı bir başlangıç yapmak, sadece bir bardak içecek ile mümkün! Uzmanlar, özellikle sabahları aç karnına içilen bu doğal içeceğin, kolesterolü düşürdüğünü ve kan dolaşımını hızlandırdığını belirtiyor. Kalp sağlığınızı korumak ve vücudunuzu zinde tutmak için uygulayabileceğiniz bu basit alışkanlık, gün boyunca enerjik kalmanıza yardımcı olabilir.

CHİA TOHUMU SUYUNUN FAYDALARI

Chia tohumları omega-3 yağ asitleri, lif ve antioksidanlarla doludur. Bu onları diyetimizin harika bir parçası yapar. Sabah chia tohumu suyu içmek LDL (kötü kolesterol) seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Chia tohumlarındaki çözünür lif suyu emerek onu kan dolaşımındaki kolesterol emilimini azaltmaya yardımcı olan jel benzeri bir maddeye dönüştürür. Bir yemek kaşığı chia tohumunu gece boyunca suda bekletin ve sabahın ilk saatlerinde için.

YULAF VE ARPA TÜKETİN

Tam tahıllar kalbin en iyi dostu gibidir. Çünkü kolesterol seviyelerini düşürmek için çok çalışır. Özellikle yulaf ve arpa, LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğü gösterilen beta-glukan adı verilen çözünür bir lif içerir.

Kahvaltıda bir kase yulaf ezmesi yemeye çalışmak veya çorbalara ve salatalara arpa eklemek önemli faydalar sağlayabilir.

YEMEKLERE DAHA FAZLA LİF EKLEYİN

Kalp sağlığı için bir diğer harika dost da liftir. Lif tüketimimizi artırmak kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Meyveler, sebzeler, baklagiller ve fasulye gibi çözünür lif açısından zengin besinler kolesterole bağlanır ve herhangi bir hasara yol açmadan önce onu vücuttan atar.

GÜN BOYU AKTİF KALIN

Fiziksel aktivitenin kolesterolü kontrol etmede büyük bir rolü vardır. Günlük egzersiz yapmak LDL kolesterolü düşürmemize ve HDL (iyi) kolesterolü artırmamıza yardımcı olabilir.