Mağazada ayağına paslı çivi batan kadına 10 milyon dolar tazminat
Güney Carolina jürisi, Walmart'ın mağazada çiviye bastıktan sonra bacağının bir kısmını kaybettiğini söyleyen bir kadına 10 milyon dolar ödemesine karar verdi. 6 yıldır tekerlekli sandalye kullanan kadını temsil eden temsil eden Anastopoulo Hukuk Bürosu, “Günlük hayatı önemli ölçüde kesintiye uğradı” dedi.
Walmart mağazasının Floransa şubesinin koridorunda yürüyen April Jones isimli kadının ayağına, 2015 yılında çivi battı. Çivi, kadının ayakabbısı delerek ayağına girdi.
Kısa bir süre sonra Jones, önce birkaç ayak parmağını ardından da sağ bacağının bir kısmını kaybetti.
Avukatları Jones’un altı yıldır tekerlekli sandalye kullandığını söyledi. Jones’u temsil eden Anastopoulo Hukuk Bürosu, “Günlük hayatı önemli ölçüde kesintiye uğradı” dedi.
Jones, 2017’de Walmart’a dava açtı ve Florence County’deki bir jüri, geçen ay Jones’a tazminat ödenmesine karar verdi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Jones’un avukatları, tazminatın bir protez satın almak, evini tekerlekli sandalye dostu hale getirmek ve geçmiş ve gelecekteki tıbbi faturalarını karşılamak için kullanılacağını söyledi.
MAĞAZA, İDDİALARI REDDETTİ
Walmart sözcüsü Randy Hargrove, mağazanın müşteri güvenliğini sağlamak için çok çalıştığını belirtirken Jones’un yaralanmalarının paslı çiviye basmaktan kaynaklandığına inanmadığını da sözlerine ekledi. Sözcü, “Jürinin hizmetini takdir ediyoruz, ancak kararın kanıtlarla desteklendiğine veya Jones’un yaralanmasının şikayetinde iddia edilen şeyden kaynaklandığına inanmıyoruz” dedi.
Walmart aleyhine yakın tarihli bir başka kararda da perakendecinin, hırsızlıkla suçladığı Alabamalı bir kadına 2,1 milyon dolar tazminat ödemesi emredildi. 2016 yılında açılan bu davada, çalışanlar kadının market alışverişini yaptığına inanmadıklarını söyledi.
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