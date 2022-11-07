Masterchef'te kim elendi? 6 Kasım 2022 Masterchef'e kim veda etti?
TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye’de dün gece hayallerine veda eden bir yarışmacı daha belli oldu. Peki, 6 Kasım 2022 MasterChef'te kim elendi? Dün akşam Masterchef'e veda eden isim kim oldu?
MasterChef'te dün gece yarışmaya veda eden isim açıklandı. Hafta boyunca oyunlarda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan 6 kişi potaya girmişti. İşte, Masterchefte kim elendi? sorusunun cevabı.
MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ
MasterChef'te geçtiğimiz akşam Burak dokunulmazlığı kazanarak Serpilay'ı potaya gönderdi. Potada olan isimler Burak Kaya, Büşra, Yağız, Fatma Nur, Serpilay, ve Barış oldu. İlk etapta yarışmacılar çemen malzemesiyle yaratıcı tabaklar hazırladı.
Yarışmacılar yemeklerini şeflere sundu. Şeflerin tadımı sonrası 6 kişilik eleme potasından çıkan 3 isim; Burak Kaya, Fatma Nur, Büşra.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Son eleme oyununda karşı karşıya mücadele eden isimler ise Serpilay, Barış ve Yağız oldu. 3 kişilik son eleme oyununda ise yarışmacılar, Mehmet Şef'in tarifi olan ''Ellilik'' yemeğini en iyi şekilde yapmak için kıyasıya mücadeleye başladılar. İkinci etabın sonunda eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemeklerin tadımı yapıldı.
Yapılan tadım sonrası şeflerin verdiği karara göre, MasterChef Türkiye'de elenen beşinci isim Serpilay oldu.
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