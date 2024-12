MrBeast, düzenlediği yarışma için 14 milyon dolarlık şehir inşa etti!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 12:25

Güncelleme: 09.12.2024 - 12:25

Dünyanın en büyük YouTuber’ı MrBeast, yakında Prime Video’da yayımlanacak olan Beast Games yarışmasıyla heyecan yaratacak. Bu yarışmaya katılan 1000 kişi, 5 milyon dolar için mücadele edecek. Çekimleri tamamlanan program, 19 Aralık’ta platforma eklenecek.

Yarışma öncesi dikkat çeken bir diğer gelişme ise yarışmacıların nerede kaldığına dair yapılan açıklama oldu.

MrBeast, katılımcılar için özel bir şehir inşa ettiklerini duyurdu. Las Vegas’ta kurulan bu şehir, çekimler boyunca yarışmacıların her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı.





Amazon ve MrBeast’in ortaklaşa gerçekleştirdiği bu projeye 14 milyon dolar harcandığı belirtildi.



We spent $14,000,000 building a city in a field for the contestants in Beast Games to live and compete in.. December 19th is almost here ?? pic.twitter.com/gFxjTq5CFD

— MrBeast (@MrBeast) December 8, 2024 />



Şehirde, yarışmacıların konaklayacağı evler, parklar, spor alanları gibi pek çok farklı alan yer alıyor. Fotoğraflarda şehrin büyüklüğü ve ihtişamı gözler önüne serilirken, MrBeast bu harcamanın amacının para kazanmak olmadığını, en iyi içerikleri üretmek olduğunu ifade etti.





MrBeast’in Beast Games yarışması, sadece ödül miktarıyla değil, arkasındaki dev yatırım ve yaratıcı içerik tasarımıyla da büyük ilgi uyandıracak gibi görünüyor.



Ünlü YouTuber yarışmanın fragmanını da sosyal medya hesabından paylaştı: