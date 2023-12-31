Nilperi Şahinkaya’lı 'Senden Önce' dizisine 2 yeni oyuncu katıldı

Yayınlanma: 31.12.2023 - 12:07

Güncelleme: 31.12.2023 - 12:08

"Senden Önce" dizisinin sıcak prova çekimleri önceki gün başlamıştı. Yılbaşı sonrası sete çıkacak olan dizide Alp Navruz (Hakan), Sinem Ünsal (İrem) ve Nilperi Şahinkaya (Sahra) başrolleri paylaşacak.

Başarılı bir iş insanı olan Hakan’ın 6 aylık eşi İrem’le problemli evliliğiyle açılacak olan dizi geçmişlerinden derin bağları olan 2 kadının travmasını gözler önüne serecek. Feride Kaytan’ın yönetmenliğini, Neco Akdeniz’in görüntü yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosuna 2 flaş isim katıldı.



Ali Gözüşirin (Kaan), Kadim Yaşar (Tahsin), Nalan Kuruçim (Semiha), Işıl Dayoğlu (Adalet), Uğur Biçer’in (Serdar) rol aldığı dizinin kadrosuna usta oyuncu Altan Erkekli ve Uğur Uzunel dahil oldu.

Altan Erkekli dizide mahallenin manavı "Derman", Uğur Uzunel de Hakan’ın ortağı "Ömer" rolüne hayat verecek.

