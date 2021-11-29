Öğrenciler için askıda fotokopi uygulaması başladı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 10:49

Rize'de fotokopici olarak hizmet veren işletme bir ilke imza atarak askıda fotokopi devrini başlattı. Özellikle öğrencilere hizmet veren ve öğrencilerin zorluk çektiği ürünlere daha kolay ulaşmasını isteyen Rizeli işletmeci ilginç bir yönteme başvurdu.

Daha önce duyulmuş askıda ekmek yönetimini kendi işletmesinde uygulamak isteyen işletmeci, askıda fotokopi uygulaması başlattı.

'ÖĞRENCİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ'

Böylelikle iş yerinden alış veriş eden ve ekonomik durumu müsait olanlara öğrencilere de yardım etme fırsatı sundu. Duvarına “Bu işletmede askıda fotokopi çekimi uygulanmaktadır” yazan işletmeciye bağışta bulunanlar ise bir hayli arttı. Ekonomik durumu olmayan öğrencilerin bu uygulama ile yüzü güldü ve uygulama sayesinde ders notlarına daha kolay ulaşmaya başladı.

Rize'de 23 yıldır işletmecilik yapan Selim Kandemir “1998 yılından buyana Rize'de öğrencilerimize baskı sektöründe hizmet veriyoruz. 23 yıldır her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya çalıştık. Biz nasıl bugüne kadar öğrencilerimize destek olduysak bizimle çalışan müşterilerimizde öğrencilerimize destek noktasında, ekonomik durumu olmayan öğrencilerimize fotokopi olarak destek vermek istedi. Biz de bu olayı gerçekleştirdik. Bölgemizde fırınlarda askıda ekmek olayı nasıl oluyorsa bizde fotokopide ekonomik durumu iyi olmayan öğrenci kardeşlerimize bize gelerek fotokopi çektirdikleri zaman ücret almıyoruz. Askıdaki yaprak sayısından düşerek öğrencilere bir nevi destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

'BU YIL BAŞLATTIK ÇOK İLGİ GÖRÜYOR'

Öğrenciler tarafından da ilgi gören bu uygulamaya destek verenlerinde fazla olduğunu dile getiren Kandemir “Bu yıl başlattık ve güzel de ilgi gördü. Gençlerimiz geliyor. Onlara fotokopi desteği vermek isteyen duyarlı müşterilerimiz, iş insanlarımız, işletme sahiplerimiz, veliler, öğretmen arkadaşlarımız, her türlü müşterimiz gördükten sonra bize askıda fotokopinin amacını soruyorlar. Bizde anlatınca onlarda yaptıkları işlerin üzerine 5 lira, 10 lira, 20 lira, 100 lira bırakarak gelen öğrencilerimize fotokopi noktasında destek oluyorlar” dedi.

'UYGULAMA ÇOK BAŞARILI'

Uygulamanın çok güzel olduğunu, öğrencilere destek vermek isteyenlerinde hoşuna gittiğini dile getiren Cansu Temizkan isimli vatandaş “Uygulama çok başarılı bence. Sonuçta olan var olmayan var. Öğrencilere destek olmak lazım. Sonuçta zor şartlar altında olup okulunu sürdüren öğrenciler var. Benim çok hoşuma gitti. Çok güzel bir uygulama” şeklinde konuştu.

Öğrenciliğin zorluklarından bahseden Onur Urelli isimli öğrenci ise askıda fotokopinin yerinde bir uygulama olduğunu dile getirerek “Daha önce uygulamaya katkıda bulunmuştum. Kullanan oldu mu bilmiyorum. İnşallah yardıma ihtiyacı olan kişilere bu şekilde ulaşabiliriz. Öğrencilik hayatı sor. Ben evde kalıyorum bir market alışverişi yapıyoruz minimum 500 lira. 500 lira ile geçinen öğrenciler var. Bu uygulama o nedenle çok güzel olmuş. Askıda ekmek gibi askıda fotokopi uygulaması. Tebrik ediyorum vallahi. Bende arada katkıda bulunuyorum” diye konuştu.