Oğuzhan Uğur milletvekilliği teklifi aldığını açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesine giderek yurttaşlara destek olan isimler arasında yer alan Oğuzhan Uğur da sosyal medya hesabından milletvekilliği teklifi aldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:45
Oğuzhan Uğur milletvekilliği teklifi aldığını açıkladı
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Deprem felaketinde ekibi ile birlikte arama kurtarma çalışmaları için seferber olan BabaLa TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dört partiden milletvekilliği teklifi aldığını duyurdu.

DÖRDÜNCÜ PARTİ DE TEKLİF ETTİ

Uğur paylaşımında, “Daha önce üç farklı partiden milletvekilliği teklifi aldım, az evvel dördüncü parti de milletvekilliği teklifini iletti. Ben de yani hiç duruş sergileyememişim sanırım. Farklı farklı partiler. Peki şimdi olumlu düşünürsem, aday adayı adayı mı oluyorum? ifadelerini kullandı.



Oğuzhan Uğur millet Babala TV

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