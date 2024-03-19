Oscar ödüllü yazar David Seidler hayatını kaybetti

Zoraki Kral (The King's Speech) ile Oscar da kazanan ünlü yazar David Seidler 86 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 13:21
Oscar ödüllü yazar David Seidler hayatını kaybetti
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Yönetmenliğini Tom Hooper'ın yaptığı, başrollerinde Colin Firth, Geoffrey Rush ve Helena Bonham Carter'ın yer aldığı "Zoraki Kral" (The King's Speech) filminin senaryosuyla Oscar kazanan yazar David Seidler, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri Jeff Aghassi'nin verdiği bilgiye göre, İngiliz yazar, cumartesi günü Yeni Zelanda'da balık avlama gezisi sırasında hayatını kaybetti.

Aghassi, "David, dünyada en çok sevdiği yerde, Yeni Zelanda'da, ona en büyük huzuru veren şeyi, balıkçılık yapıyordu" dedi.

DAVID SEIDLER KİMDİR?

David Seidler, 4 Ağustos 1937'de Londra, İngiltere'de doğdu. Cornell Üniversitesi'nde eğitim gördü.1959'da başladığı sinema kariyerini 2024 yılındaki ölümüne kadar sürdürdü Senaryosunu yazdığı Tucker ve Zoraki Kral adlı yapımlarla tanındı.

Katkı verdiği diğer bazı yapımlar arasında ise; Another World, Malice in Wonderland, Madeline: Lost in Paris, Son of the Dragon ve Queen of Spades yer almaktadır. Başarılı senaryo çalışmalarıyla; Amerika Yazarlar Birliği Ödülü'nü, Britanya Bağımsız Film Ödülü'nü, Akademi Ödülü'nü ve BAFTA Ödülü'nü kazanmıştır.

İki kez evlenen iki çocuğu bulunan Seidler, 16 Mart 2024'te Yeni Zelanda'da 86 yaşında öldü.


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