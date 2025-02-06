Prof. Dr. Canan Karatay'dan sofralardaki tehlikeye karşı uyarı: "Doğru kullanılmazsa ölüm getirebilir"

Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:24

Güncelleme: 06.02.2025 - 17:24

Tuz, yıllardır sağlık dünyasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı uzmanlar fazla tuz tüketiminin zararlarını öne sürerken, Prof. Dr. Canan Karatay, tuzun doğru kullanıldığında hayati bir mineral olduğunu belirtiyor. Rafine tuzların içeriğindeki katkı maddeleri nedeniyle sağlığa zararlı olduğunu söyleyen Karatay, doğal kristal kaya tuzunun tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

RAFİNE TUZ MU KAYA TUZU MU?

Prof. Dr. Canan Karatay, rafine tuzların katkı maddeleri içerdiğini ve bu nedenle sağlık açısından zararlı olabileceğini belirtiyor. Özellikle rafine tuzlarda bulunan beyazlatıcı maddelerin vücuda zarar verebileceğini ifade ediyor. Bu nedenle, doğal kristal kaya tuzunun tercih edilmesi gerektiğini savundu.

BİR GÜNDE NE KADAR TUZ KULLANMALIYIZ?

Günlük tuz tüketimi konusunda da önemli bilgiler paylaşan Karatay, her insanın günlük bir tatlı kaşığı tuza ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Ancak, Karatay, burada bahsedilen tuzun doğal kristal kaya tuzu olması gerektiğinin altını çizdi.

DOĞAL TUZUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Doğal kristal kaya tuzunun içinde 84 farklı mineral bulunduğunu belirten Karatay, bu minerallerin vücudun doğal işleyişi için büyük öneme sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca, kaya tuzunun tansiyon ve böbrek hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olduğunu da ekliyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, rafine tuzların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, doğal kristal kaya tuzunun tüketilmesini öneriyor. Doğru tuz seçimi ve tüketimi konusunda bilinçli olmak, genel sağlık açısından büyük önem taşıyor.