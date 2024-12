Canan Karatay zehir içtiğimizi açıkladı! Sıcak su içinden tüm vücuda yayılıyor!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 12:13

Güncelleme: 09.12.2024 - 12:13

Günlük hayatta en fazla tükettiğimiz içeceklerden biri olan kahve ve kahve çeşitlerine karşı Prof. Dr. Canan Karatay'dan kritik uyarı geldi. Karatay, filtre kahveye karşı uyardı!

TÜRK KAHVESİ İÇMEYİ DESTEKLİYOR

En güçlü antioksidan kaynaklarından biri olan Türk kahvesi tüketimini destekleyen Karatay, Türk kahvesinin sağlık üzerindeki faydalarını da vurguladı. Doğru şekilde tüketildiğinde bağırsak sağlığını destekleyen ve metabolizmayı hızlandırdığını belirtti.

AŞIRI TÜKETİM ZARARLARA YOL AÇIYOR

Filtre kahvenin içerdiği kafein, enerji artışı sağlarken metabolizmayı hızlandırabiliyor. Ayrıca antioksidan bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini destekleyebilir. Fakat aşırı tüketim, çarpıntı, uykusuzluk ve anksiyeteye yol açabiliyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, filtre kahvenin yapılışındaki tehlikeyi açıkladı. Filtre kahve hazırlarken kullanılan kağıt filtrelerin bromür gibi zararlı kimyasallar içerdiğini belirten Karatay, bu maddelerin sıcak suyla birlikte vücuda geçebileceği konusunda uyarıda bulundu. Karatay, "Her kahve aynı değil. Her yağ ve kırmızı et aynı olmadığı gibi... Türk kahvesinin hazırlanma şekli çok önemlidir. Çok yüksek bir antioksidandır. Kahve çekirdeğinde bulunan antioksidanlar, çok önemlidir" dedi.