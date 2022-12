Profesör uyardı: Rinoplastide trendi değil yüzünüze yakışanı yakalayın

28 Aralık 2022 Çarşamba, 07:00

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Erkan Soylu, gün geçtikçe artmaya devam eden burun estetiği ameliyatlarında trendlerin de değiştiğine dikkati çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Soylu, rinoplastiye özellikle son 20 yılda ilginin gittikçe arttığını belirterek, "Bununla paralel olarak ameliyat sayısı da her geçen gün artmakta ve bu işi yapan cerrahlar da çoğalmaktadır. Özellikle son 10 yılda modern rinoplasti ülkemizde iyi cerrahlar tarafından üst seviyelere taşınmış ve ülkemiz bütün dünyada bu konuda adından söz ettirmeye başlamıştır" dedi.

Soylu, şöyle konuştu:

"Öyle ki dünyanın her yerinden binlerce kişi her yıl iyi bir sonuç almak için Türkiye’de ameliyat olmaya gelmektedir. Biz de kendi kliniğimizde dünyanın her yerinden, her ırktan, her renkten, her etnik yapıdan hastaya bu konuda hizmet vermekteyiz. Bu kadar yaygın bir estetik uygulama olunca tabi ki hastaların sevdiği tarzlar da doğal olarak farklılık göstermektedir.

Özellikle kadınlar geniş bir aralıkta ve çeşitli tarzlarda sonuçlar talep edebilmektedir. Bazısı ‘Ameliyat olduğum hiç belli olmayacak düzeyde burnum doğal olsun’ derken bazısı da ‘hiçbir doğallık kaygım yoktur, olabildiğince kaldırın burnumu’ diyebilmektedir. Durum böyle olunca çeşitli tarzlarda burunlar yapılmaya başlanmış ve bazı dönemlerde bazı tarzlar ön plana çıkmıştır."

"HER CERRAHIN TARZI VE İMZASI BİRBİRİNDEN FARKLI"

Her cerrahın kendine özgü tarzı olduğunu aktaran Prof. Dr. Soylu, "Ancak farklı isimlerle anılan sayısız tarzlar birçok cerrah tarafından tanımlanmış ve tanıtılmıştır. Özellikle son 10 yılda sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber bu oluşturulan ve tanımlanan tarzlar hastaların da beğenisine sunulabilmektedir. Böylece hastalar adeta bir kataloğun sayfalarını çevirir gibi doktorların sayfalarına bakarak kendi tarzlarına en yakın sonucu üreten cerrahı tespit edebilmektedirler. Bahsettiğim gibi rinoplasti ameliyatı her cerrahın elinde farklı çalışmakta ve her cerrah da sürekli aynı tarzı yapmadığına göre, yüzlerce farklı tarz ve sonuç ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

"EN TREND TARZ KADINSI VE DOĞAL BURUNLAR"

Soylu, rinoplastide 4 ana tarzın bulunduğuna değinerek, sözlerine şöyle devam etti:



"Bazı hastalar son derece doğal, iyileştiğinde ameliyat olduğu dahi anlaşılmayacak bir sonuç istemektedir. Bu hastalarda burundaki eğrilikler düzeltilir, nefes almayla ilgili problemler halledilir, burun sırtında hamp varsa alınır ve yüzüyle uyumlu düz bir burun yapılır. Bu tarzı isteyen kadınlar vardır ancak düşük orandadır. Bu tarz erkek hastaların büyük çoğunluğunda yapılması gereken ve talep edilen tarzdır. Bazı hastalar da burnumu biraz kaldırın, burun sırtım çok hafif kavisli olsun, sonuçta daha sevimli, daha feminen ve daha küçük olsun ancak yüzümle uyumlu olsun, çok abartılı kalkık sevmiyorum demektedirler.

"BARBY NOSE, FAKE NOSE DEMEK DEĞİLDİR"