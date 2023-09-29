Yayınlanma: 29.09.2023 - 16:58

Güncelleme: 29.09.2023 - 16:58

Kyla gerçek bir terapiste ayıracak zamanı ve parası olmadığı için zihinsel sağlık desteği için insan davranışını ve düşünmesini simüle eden yapay zeka teknolojisi ChatGPT'yi kullanmaya başladı. Kyla, durum ile alakalı 'ChatGPT'ye her zaman ve her yerde ücretsiz olarak ulaşabiliyorum. Bir insana sırlarımı anlatmak benim için korkutucu bir fikir.Ancak, bu korkuları yapay zeka ile sohbet ederken taşımıyorum. Sırlarımı kimseye açmayacağını biliyor ve bazen ondan tavsiye bile alıyorum.' dedi.

Bir TikTok videosunda Kyla, yaşadığı olumsuz ilişki deneyimini bile yapay zeka ile paylaştığını ve ondan öneriler aldığını söyledi. Sözlerine, "Çevrimiçi terapi araçlarını kullandıktan sonra kendimi sıklıkla daha iyi hissediyorum ve bu kesinlikle zihinsel ve duygusal sağlığıma yardımcı oluyor. ChatGPT'deki düşüncelerimi boşaltmaktan keyif alıyorum ve bunu günlük tutmada bir gelişme olarak görüyorum çünkü düşüncelerim ve durumum hakkında geri bildirim alabiliyorum." şeklinde devam eden meraklı gencin yaptığı açıklamanın ardından #ChapGPT ve #AI hashtag'lerinin TikTok'ta toplam 24,2 milyar görüntülemeye sahip olması ise dikkat çekti.

Ancak psikologlar ve psikiyatristler, test edilmemiş programların özellikle atak döneminde veya tedavi seçeneği arayan kişiler tarafından kullanılıyorsa, riskli olduğunun altını çiziyor. Uzmanlar, depresyon hastası Belçikalı bir adamın, Chai adlı bir yapay zeka programını altı hafta kullandıktan sonra yaşamına son verdiği örneğini verirken; Sosyal psikolog ve Teknoloji Psikolojisi Enstitüsü'nün genel müdürü Ravi Iyer, "Bu modeller henüz kontrol edilebilir veya öngörülebilir olmadığından, yaygın kullanımlarının sonuçlarını bilemiyoruz ve bu durumda olduğu gibi açıkça felakete yol açabilirler" dedi.