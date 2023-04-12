Puslanan ve matlaşan bardakları parlatmanın yolu! Yeni gibi olacaklar..

Yayınlanma: 12.04.2023 - 23:14

Güncelleme: 12.04.2023 - 23:14

Matlaşan bardaklarınızı nasıl parlatacağınızı merak ediyor musunuz? Gıcır gıcır cam bardaklarımız bir süre sonra matlaşıp lekelenince onları kullanmak istemeyiz ama aslında cam bardaklarımızı yenisi gibi parlatmaz hiç de sandığınız kadar zor değilmiş.

Öğreneceğiniz bu bilgiler sayesinde bardaklarınız yeni gibi olacak.

Yasemin.com sitesinde yer alan bir içerikte; Matlaşan bardakları parlatan yöntemler sıralandı.

İşte işinize yarayacak o yöntemler..

- Geniş bir leğenin içerisine ılık su koyunuz. Bir fincan miktarı kadar çamaşır suyu ilave ediniz. Matlaşan bardaklarınızı çamaşır suyu karışımlı içine batırınız. Yaklaşık 7 dakika kadar bekletiniz. (Gözle görülür değişime kadar bekletiniz) Daha sonra bardakları iyice durulayınız.

- Geniş bir leğenin içerisine sıcak su koyunuz bir miktar elma sirkesi ekleyiniz. Ve matlaşmış bardaklarınızı leğenin içerisinde gözle görülür düzelme olana kadar bekletiniz. Durulama işlemine geçiniz.

- Bir limonu ortadan ikiye kesiniz. Matlaşmış bardaklarınızı teker teker limon ile ovalayarak limonu her yerine yediriniz. Yaklaşık 7-8 dakika kadar bekletip her birini durulayınız.

- Matlaşmış bardaklarınızın içerisine yarısına kadar karbonat koyunuz ve ağzına kadar su koyunuz. Ertesi güne kadar beklettikten sonra iyice durulayınız. Bu işlemi bardakları kullanım düzeninize göre haftada bir veya iki kez tekrarlayınız. İşlemi bir leğenin içerisinde yapınız.