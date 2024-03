Rock müziğin 'altın adamı' Corey Taylor, İstanbul'a geliyor

Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:21

Güncelleme: 29.03.2024 - 10:21

Dünya çapında milyonlarca albüm satan Grammy ödüllü sanatçı, 26 Mayıs Pazar akşamı Maximum Uniq Açıkhava'da hayranlarıyla buluşacak. 50 yaşındaki sanatçı, 2020'de piyasaya sürdüğü solo albümü CMFT'den şarkıların yanı sıra klasikleşmiş parçalarını seslendirecek.

New York Times'ın en çok satanları listesine giren Taylor, Thunder Force (2021), Resident Evil (2002) ve Rollerball (2002) gibi filmlerde de oyunculuk sergiledi. İlk Grammy’sini 2006’da, Slipknot - Before I Forget şarkısı ile alan sanatçı, Apocalyptica ile I'm Not Jesus, Korn ile Freak On a Leash, Soulfly ile JumpdaFuckup, Travis Barker ile On My Own, Steel Panther ile Death to All But Metal, Asian Hooker, Eyes of a Panther, Anthrax ile Bring the Noise, Black Flag ile Room 13, Slitheryn ile Get Up, Lost, Snot ile Requiem, Smakdab ile Shadowed, Sister Soloil ile Liar, Walls Of Jericho ile Ember Drive, My Last Stand, Addicted parçalarında da düet yaptı.