Sevilen yapımların 'baba' karakteri: Gazanfer Özcan

17 Şubat 2022 Perşembe, 11:55

Oynadığı "baba" rolleriyle sevilen usta oyuncu Gazanfer Özcan'ın ölümünün ardından 13 yıl geçti.

"Kuruntu Ailesi"nin Hüsnü Kuruntu'su, "Avrupa Yakası"nın Tahsin Bey'i, doğal komikliği ile unutulmaz sanatçı, Semiha Hanım ile Celalettin Bey'in beş çocuğundan üçüncüsü olarak 27 Ocak 1931'de İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi.

Cihangir Firuzağa İlkokulu'nun ardından Beyoğlu Ortaokulu'na devam eden sanatçı, Vefa Lisesi'nde okurken oynadığı, "Hisse-i Şayia" adlı oyundaki "Bican Efendi" rolü sayesinde tiyatroyla tanıştı.

Özcan, daha sonra Şehir Tiyatrolarının çocuk bölümüne girdi. Sanatçı, Komedi Tiyatrosu'nda 1955 tarihli "Mahallenin Romanı" oyununda, rahatsızlanan Reşit Gürzap'ın yerine sahneye çıktı, başarılı olunca kadroya girdi.

ÇOK SAYIDA SİNEMA FİLMİNDE ROL ALDI

Gazanfer Özcan, 1950 ve 1960'lı yıllarda çok sayıda sinema filminde de rol aldı. Ayıca 1962 yılına kadar hem çocuk hem de yetişkin oyunlarında tiyatro izleyicisiyle buluştu.

Gönül Ülkü Özcan ile 1962'de evlenen usta oyuncu, eşiyle Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosunu hayata geçirdi. Türkiye'de sit com türünün öncülerinden biri sayılan "Kuruntu Ailesi"nde, unutulmayan "Hüsnü Kuruntu" karakterini canlandırdı.

TRT'de 7,14 ve 21 Temmuz 1985'te izleyiciyle buluşan "Hüsnü Kuruntu" adlı tiyatro oyunu izleyicinin beğenisini kazanınca, yönetmenliğini Uğur Erkır'ın yaptığı dizi, 10 Ekim 1985'te yayın hayatına başladı.

Beş yılda 121 bölüm yayınlanan dizinin ardından, 155 bölüm devam eden "Hüsnü Bey Amca" ve 47 bölüm süren "Bizim Kuruntu Ailesi" dizisi de izleyicilerin beğenisine kazandı.

Usta sanatçı, kendisinin nasıl biri olduğuna yönelik bir soruya, "Kuruntu Ailesi'ndeki Hüsnü, benim ta kendim. Babamla benim karışımım, Hüsnü Kuruntu. Oradan varın, yola çıkın, nasıl bir insan olduğumu, ölçüp anlarsınız. Ben özel hayatımda, bir Hüsnü Kuruntu'yum" sözleriyle yanıt vermişti.

1998'DE DEVLET SANATÇISI OLDU

Özcan, 1970'li yıllardaki "Taş Devri" çizgi film dizisinde "Fred Çakmaktaş" başta olmak üzere, pek çok sinema filmi ve televizyon dizisi ve reklam filmlerinde seslendirme çalışmaları da yaptı.

1978 "Avni Dilligil Tiyatro Ödülü" ile 1981 "İsmail Dümbüllü Ödülü"ne değer görülen Gazanfer Özcan, "Yeter Artık", "Sülüman Bacanak", "Aşk Mektubu", "Nereden Nereye", "Öp Babanın Elini", "Yağmurdan Kaçarken", "Oh Olsun"un da arasında bulunduğu çok sayıda tiyatro oyununda sahne aldı.

Usta sanatçının ayrıca 1987 yılında yayımlanan "Fıkralar" adlı bir kitabı da bulunuyor.

Uzun süre sinemaya ara veren Özcan'a, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi. "Komser Şekspir" filmiyle 2000 yılında sinemaya dönen Özcan, eşi Gönül Ülkü'yle birlikte 2002'de 50. yıl jübilesini yaptı.

Birçok yapımda aile babası karakterini oynayan Özcan, senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı, 2004'te yayın hayatına başlayan "Avrupa Yakası" dizisinde "Tahsin Sütçüoğlu"nu canlandırdı. Son olarak Özcan, 2007'de vizyona giren "Beyaz Melek" filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.

13 YIL ÖNCE HAYATA VEDA ETTİ

Usta oyuncu, kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle 1 buçuk ay boyunca tedavi gördüğü hastanede 17 Şubat 2009'da hayata veda etti.

Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenen geniş katılımlı törenin ardından, sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Kadıköy Belediyesi, Kozyatağı Kültür Merkezi'nde onun adını verdiği Gazanfer Özcan Sahnesi'ni 23 Nisan 2010 tarihinde hizmete açtı.

TÜRK TİYATROSU GAZANFER ÖZCAN'DAN BİR DOĞALLIK ÖĞRENDİ

Gazanfer Özcan'ın yakın arkadaşı usta oyuncu Erol Günaydın, 2009'da BBC'ye verdiği röportajda şunları anlatmıştı:

"50 yıldır ben Gazanfer'i tanırım, tiyatroya başladığımdan beri. Hüsnü Kuruntu'da beraber rol almıştık. Ben Suna Pekuysal'ın kocasını oynuyordum. Uzun bir süre o kadar zevkle beraber çalıştık ki, muhabbetlerimiz güzeldi. Biz eskiler birbirimizi çok severdik, çok saygılıydık. O kadar ciddi o kadar güzel çalışırdı ki. Türk tiyatrosu Gazanfer Özcan'dan bir doğallık öğrendi. Bir aktörün duruşunu, nasıl konuşacağını, içimizden biri oluşunu, hiçbir zaman seyircinin karşısında olmayışını gördü. Bizim geleneksel tiyatromuzun bir güzelliği vardır, oyuncusu oynarken seyircileri de içine alır. Seyirci de onlara katılır, birlikte oynarlar. İşte Gazanfer seyredenlerin seyircisi değil, bir yandan oyuncusuydu da."

"Bu Nasıl İş?", "Başımıza Gelenler" ve "Baba" adlı dizilerde de rol alan sanatçının oynadığı filmlerden bazıları ise şöyle:

"İngiliz Kemal Lawrence’e Karşı", "Çeto Salak Milyoner", "Fındıkçı Gelin", "Aramızda Yaşayamazsın", "Şimal Yıldızı", "Allı Yemeni", "Garipler Sokağı", "Biz İnsan Değil Miyiz", "İki Damla Gözyaşı", "Külkedisi", "Damat Beyefendi", "Şaka Yapma", "Avare Şoför", "Çılgın Yenge", "Televizyon Çocuğu", "Tokmak Nuri", "Ah Nerede Vah Nerede", "Dam Üstüne Çul Serelim", "Burnumu Keser misiniz?", "Komser Şekspir", Keloğlan Kara Prens'e Karşı", "Beyaz Melek."