South Park hayranlarına müjde: 25. sezon geliyor

19 Ocak 2022 Çarşamba, 13:15

İlk kez 1997 yılında piyasaya sürülen ve yayınlandığı günden bu yana bir fenomen haline gelen animasyon serisi South Park, 25. sezonunu altı yeni bölümle başlatacak.

Eylül 2020 ve Mart 2021'de 24. sezon olarak hizmet veren iki bağımsız özel bölümü yayınlayan dizi, en son 2019'da tam bir sezon olarak yayınlandı. Paramount Plus ayrıca, 'South Park' dünyasında geçen iki filmi de yakın zamanda yayınlanmıştı.

900 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Ağustos ayında, South Park'ın ortak yaratıcıları Matt Stone ve Trey Parker, gösteriyi 30. sezona taşımak için 900 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma, dizi uzantısına ek olarak, yakın zamanda piyasaya sürülen “Post COVID” ve “Post COVID: The Return of COVID” başlıkları da dahil olmak üzere Paramount Plus için yapılmış 14 “South Park” filmini içeriyor.

South Park dizisinin yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone, anlaşmayı imzaladıktan sonra şu açıklamada bulunmuştu:



“Comedy Central 25 yıldır bizim evimiz ve önümüzdeki yıllar için de bir taahhütte bulundukları için gerçekten mutluyuz. Pandemi sırasında gösteriyi üretmenin farklı bir yolu olarak ViacomCBS’ye geldiğimizde, Chris (McCarthy), Nina (Diaz), Keyes (Hill-Edgar) ve Tanya (Giles) hemen destek oldular ve yeni bir şey denememize olanak sağladılar. Geleneksel South Park bölümlerine geri dönmek için sabırsızlanıyoruz ama artık yeni formatları da deneyebiliriz. Her zaman bizimle şansını deneyecek ortaklara sahip olmak harika.”

'South Park'ın yeni bölümleri prömiyerden sonra SouthPark.cc.com, CC.com ve Comedy Central uygulamasında yayınlanacak.

Parker ve Stone, Anne Garefino ve Frank C. Agnone II ile birlikte 'South Park'ın yapımcılığını üstlendi. Eric Stough, Adrien Beard, Bruce Howell ve Vernon Chatman baş yapımcılar. Christopher Brion ise South Park Digital Studios'un yaratıcı yönetmeni.