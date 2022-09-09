Steak Tartar nasıl yapılır? Steak Tartar tarifi...

Fransız mutfağının önemli isimlerinden Steak Tartar nasıl yapılır? Steak Tartar tarifi...

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 18:29
Steak Tartar nasıl yapılır? Steak Tartar tarifi...
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Steak Tartar çiğ öğütülmüş sığır etinden yapılan, genellikle üstüne çiğ yumurta sarısı ile servis edilen bir Fransız mutfağı klasiğidir.

STEAK TARTAR MALZEMELERİ

250 gram biftek

1 yumurta

1 yemek kaşığı kapari

2 arpacık soğan

Maydanoz

2 tatlı kaşığı hardal

1 yemek kaşığı acı sos

1 yemek kaşığı balzemik sos

Tuz

Karabiber

STEAK TARTAR NASIL YAPILIR?

Steak Tartar tarifi...

-Etinizi kıyma kıvamına gelene kadar kesin

-Etinizi 20 dakika buzdolabında bekletin

-Etinize tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın

-Üstüne ince ince doğradığınız soğanları ekleyin

- Sosları da ekleyip iyice karıştrın

- Kalıp yardımı ile şekil verdiğiniz etinizin üstüne çiğ yumurta sarısını ekleyin

- Afiyet olsun




Steak Tartar Yemek Tarifi fransız mutfağı

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