Steak Tartar nasıl yapılır? Steak Tartar tarifi...
Fransız mutfağının önemli isimlerinden Steak Tartar nasıl yapılır? Steak Tartar tarifi...
Steak Tartar çiğ öğütülmüş sığır etinden yapılan, genellikle üstüne çiğ yumurta sarısı ile servis edilen bir Fransız mutfağı klasiğidir.
STEAK TARTAR MALZEMELERİ
250 gram biftek
1 yumurta
1 yemek kaşığı kapari
2 arpacık soğan
Maydanoz
2 tatlı kaşığı hardal
1 yemek kaşığı acı sos
1 yemek kaşığı balzemik sos
Tuz
Karabiber
STEAK TARTAR NASIL YAPILIR?
Steak Tartar tarifi...
-Etinizi kıyma kıvamına gelene kadar kesin
-Etinizi 20 dakika buzdolabında bekletin
-Etinize tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın
-Üstüne ince ince doğradığınız soğanları ekleyin
- Sosları da ekleyip iyice karıştrın
- Kalıp yardımı ile şekil verdiğiniz etinizin üstüne çiğ yumurta sarısını ekleyin
- Afiyet olsun
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