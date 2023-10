Yayınlanma: 16.10.2023 - 23:24

İngiliz "The Guardian" gazetesinde çizimleri ile bilinen ve yaklaşık 40 yıldır görevini sürdüren karikatürist Steve Bell, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'ya yer verdiği çizimi nedeniyle işten kovuldu. Peki, Steve Bell kimdir, kaç yaşında, nereli? Steve Bell neden kovuldu?

STEVE BELL KİMDİR?

Steve Bell, İngiliz bir çizer, karikatürist ve yazardır. Bell, özellikle politika ve güncel olaylarla ilgili çizimleriyle tanınır. 1951 doğumlu olan Steve Bell, sanat kariyerine 1970'lerin ortalarında başladı. Birçok farklı yayın organında çalıştı, ancak en çok The Guardian gazetesindeki çizimleriyle tanınır. The Guardian'da yıllarca yayınlanan "If..." adlı çizgi romanı ve politik karikatürleriyle ünlendi.

Steve Bell, İngiliz politikası ve toplumunun eleştirel bir gözlemcisi olarak bilinir. Çizimleri sık sık siyasi figürleri ve olayları hicveder ve mizahi bir üslup kullanır. Ayrıca, bazen sert ve keskin bir siyasi eleştiri içeren çizimler yapar.

Steve Bell, uzun bir kariyere sahip bir çizerdir ve eserleri İngiltere'deki politik tartışmaların önemli bir parçasını oluşturmuştur. Çizimleri, politik mizahın önemli bir örneği olarak kabul edilir.

STEVE BELL THE GUARDİAN'DAN NEDEN KOVULDU?

İngiliz gazetesi The Guardian, 42 yıldır karikatürlerini yayımladığı Steve Bell'i, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu çizimi nedeniyle işten çıkardı.

Bell’in aktardığına göre gazete yönetimi karikatürün yayınlanmayacağını kendisine telefonla bildirdi. Karikatürün William Shakespeare’in ‘Venedik Taciri’ isimli oyunundaki ‘tefeci Yahudi’ Shylock karakterinin ‘yarım kilo et’ repliğini anımsattığını iddia eden gazete yönetimi 'Antisemit' (Yahudi karşıtı) bulduğu eser nedeniyle Bell'in sözleşmesini de yenilemeyeceğini ifade etti.