Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş kimdir? Yaman Keleş kaç yaşında ve nereli?

Survivor Yaman Keleş, sosyal medyada yurttaşlar arasında araştırma konusu hâline geldi. Peki, Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş kimdir? Yaman Keleş kaç yaşında ve nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 15:06
Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş kimdir? Yaman Keleş kaç yaşında ve nereli?
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Survivor 2024 All Star yarışmasında mavi takımda yarışan Yaman Keleş'in hayatı hakkında bilgiler sorgulanmaya başladı. Peki, Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş kimdir? Yaman Keleş kaç yaşında ve nereli?

YAMAN KELEŞ KİMDİR?

Yaman Keleş, 1995 yılında İstanbul Arnavutköy'de dünyaya geldi. Babasıyla birlikte atölyesinde esnaflık yapıyor. 3 yaşında başlayan hikayesini anlatan Keleş, kekemelik sorunu olduğundan 18 yıl boyunca sustuğunu, artık Survivor ile kendini ifade etmek istediğini söyledi. Acun Ilıcalı'nın da sosyal medya hikayelerinde paylaştığı Yaman Keleş, yazdığı dörtlüklerle izleyicide sempati uyandırdı.


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