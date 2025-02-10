Yayınlanma: 10.02.2025 - 23:30

Güncelleme: 11.02.2025 - 00:31

Survivor 2025’in yeni bölümünde ödül oyunu için mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar, ada şartlarında kalabilmek için son güçlerini ortaya koyarken, oyun alanında heyecan dolu anlar yaşanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor'dan kim elendi? Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAYBETTİ?

Survivor All Star Gönüllüleri 12-6'lık skorla kazanmayı başardı. Bu skorun ardından Gönüllüler takımı bir eleme adayı çıkartacak.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da dün gece Sedat'ın sakatlanması nedeniyle düello yarıda kaldı. Yaşanan sakatlıktan dolayı ile dün gece Survivor'da eleme yapılmadı.

Sedat ve Batuhan düellosunda ne olacağı açıklandı. Yarım kalan mücadele kadınlar haftasında dokunulmazlık sonrasında kaldıkları yerden devam edecekler. Kaybeden isim ise finalde Mehmet'in rakibi olacak.

SURVIVOR'DA KİM ELEME ADAYI OLDU?

Survivor'da kadınlar eleme adayı olarak ilk isim Sevgi oldu.