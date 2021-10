Switch'in kurucusu ünlü müzisyen Tommy DeBarge yaşamını yitirdi

22 Ekim 2021 Cuma, 14:59

Fotoğraf: Reuters

Müzik dünyasının önemli gruplarından Switch'in kurucu üyesi Tommy DeBarge, 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Global’in TMZ'nin haberinden aktardığına göre DeBarge'ın karaciğer ve böbreklerinin iflas etmesi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Bir süredir kötü durumda olan müzisyenin sık sık hastaneye gittiği öğrenildi.

Ölüm haberine duyuran kızı Marina DeBarge, babasının bir süre Covid-19'la savaştığını, hastalığı yenmesine rağmen böbrek ve karaciğerinin iflas etmesi nedeniyle öldüğünü duyurdu.

DeBarge'ın kız kardeşi Etterlene DeBarge ise kardeşinin bulutların üzerinde gitar çaldığını söyledi. Etterlene paylaşımında "Tommy'nin şimdi kanatları var" diye yazdı.

TOMMY DEBARGE KİMDİR?

R&B ve funk grubu olan Switch'le 1970'li yılların sonunda müzik dünyasında adından söz ettiren DeBarge'ın katkısının olduğu hitler arasında Call Your Name, Love Over & Over Again ve There'll Be Never Be sayılabilir.

Tommy DeBarge, Switch grubunu kardeşi Bobby ile kurmuş daha sonra grubu genişletmişti.

Switch kendi döneminde R&B ve funk müziğinde belirleyici rol oynamıştı. Tommy ve Bobby, DeBarge adıyla aile grubu kurmak için daha sonra Switch'i bırakmıştı.

DeBarge olarak 6 albüm çıkaran grubun hitleri arasında Rhythm Of the Night en çok bilineniydi. Bu şarkı 1985 yılında Bilboard listesinde 3 numaraya kadar yükselmişti.

Tommy'nin kardeşi olan diğer grup üyesi Bobby ise 39 yaşındayken AIDS nedeniyle hayatını kaybetmişti.