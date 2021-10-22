Switch'in kurucusu ünlü müzisyen Tommy DeBarge yaşamını yitirdi
Switch grubu üyesi ünlü müzisyen Tommy DeBarge, karaciğer ve böbreklerinin iflas etmesi nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti. Tommy DeBarge, Switch grubunu kardeşi Bobby ile kurmuş daha sonra grubu genişletmişti.
Fotoğraf: Reuters
Müzik dünyasının önemli
gruplarından Switch'in kurucu üyesi Tommy DeBarge, 64 yaşında yaşamını yitirdi.
Haber Global’in TMZ'nin haberinden
aktardığına göre DeBarge'ın karaciğer ve böbreklerinin iflas etmesi nedeniyle
hayatını kaybettiği açıklandı.
Bir süredir kötü durumda olan
müzisyenin sık sık hastaneye gittiği öğrenildi.
Ölüm haberine duyuran kızı Marina
DeBarge, babasının bir süre Covid-19'la savaştığını, hastalığı yenmesine rağmen
böbrek ve karaciğerinin iflas etmesi nedeniyle öldüğünü duyurdu.
DeBarge'ın kız kardeşi Etterlene
DeBarge ise kardeşinin bulutların üzerinde gitar çaldığını söyledi. Etterlene
paylaşımında "Tommy'nin şimdi kanatları var" diye yazdı.
TOMMY DEBARGE KİMDİR?
R&B ve funk grubu olan
Switch'le 1970'li yılların sonunda müzik dünyasında adından söz ettiren
DeBarge'ın katkısının olduğu hitler arasında Call Your Name, Love Over &
Over Again ve There'll Be Never Be sayılabilir.
Tommy DeBarge, Switch grubunu
kardeşi Bobby ile kurmuş daha sonra grubu genişletmişti.
Switch kendi döneminde R&B ve
funk müziğinde belirleyici rol oynamıştı. Tommy ve Bobby, DeBarge adıyla aile
grubu kurmak için daha sonra Switch'i bırakmıştı.
DeBarge olarak 6 albüm çıkaran
grubun hitleri arasında Rhythm Of the Night en çok bilineniydi. Bu şarkı 1985
yılında Bilboard listesinde 3 numaraya kadar yükselmişti.
Tommy'nin kardeşi olan diğer grup üyesi Bobby ise 39 yaşındayken AIDS nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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