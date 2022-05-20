Tam 50 yıldır neredeyse her gün Big Mac yiyerek rekor kırdı

20 Mayıs 2022 Cuma, 13:33

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan 68 yaşındaki Donald Gorske, 50 yıldır neredeyse her gün Big Mac yiyerek Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi.

Gorske’nin 50 yıl içerisinde sadece 8 gün Big Mac yemediği açıklanırken, bazen günde iki öğün Big Mac yediği de ortaya çıktı.

Gorske, Guinness’e yaptığı açıklamada, “Bir şeyi sevdiğimde, ona her zaman bağlı kalırım.” dedi.

İLK KEZ 1972’DE YEMİŞ

Sözcü'de yer alan habere göre, Don Gorske makes history by eating 30,000th McDonald's Big Mac Gorske bugün mahallesindeki Mc Donalds restoranına gitti ve Big Mac sevdasının 50’inci yıl dönümünü kutladı.

Gorske, ilk Big Mac ısırığını 1972 yılında aldığını belirtirken, “O anda ‘Muhtemelen hayatımın geri kalanında bunları yiyeceğim’ dedim” dedi.

Gorske, 1999 yılına gelindiğinde toplam 15 bin 490 Big Mac yiyerek rekor kırmıştı. Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre ise bu sayı 32 bin 340’a yükseldi.

“MUHTEMELEN BUNDAN SONRA DA BİG MAC YİYECEĞİM”

Rekoru kutlamak için Gorske’nin gittiği yerel McDonald’s restoranın önüne “50 yıllık Mac’ler için Tebrikler Don” yazılı bir tabela asıldı.

Gorske, “Muhtemelen hayatımın geri kalanında da her gün Big Mac yiyeceğim” dedi.

Gorske, benzeri görülmemiş başarısının kanıtı olarak, her bir burger kartonunu ve fişini sakladığını açıkladı.

Mc Donald, ilk kez, 1955 yılında ABD’nin California eyaletinde faaliyet göstermeye başladı.