Tavuğun Bozulduğu Nasıl Anlaşılır? Nelere Dikkat Edilmeli?
Tavuk hem sağlıklı hem de besleyici bir protein olması nedeniyle mutfaklarımızda önemli bir yere sahip. Ancak tavuğun bozulması önemli sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, bozulan tavuğun nasıl anlaşılabildiğine dair açıklamalarda bulunarak, ''Bozulmuş tavuk gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Gıda zehirlenmesi, yüksek ateş, titreme, mide bulantısı, kusma, ishal, kanlı dışkı ve dehidrasyon gibi semptomlara ve hatta ölüme neden olabilir'' dedi.
Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, bozulan tavuğun nasıl anlaşılabildiğine dair şu açıklamalarda bulundu:
Tavuk ne kadar süre saklanabilir?
Dondurucunuzu olabildiğince -17,8°C değerine yakın ve buzdolabınızı yaklaşık 1,1°C sıcaklıkta donma noktasının hemen üzerinde tutarak güvenli depolama yapabilir, gıdaların raf ömrünü etkili bir şekilde uzatabilir ve taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu koşullarda pişmiş tavuklarınızı buzdolabında 3-4 gün, dondurucunuzda 2-6 ay; pişmemiş tavuğunuzu buzdolabında 1-2 gün, dondurucunuzda parçalanmış haldeyse 9 ay, tam haldeyse 1 yıl saklayabilirsiniz'
Rengini kontrol edin
Çiğ veya pişmiş tavuk gri-yeşil renge dönmeye başladıysa çürümüştür. Griden yeşile küf lekeleri ise bakteri üremesini gösterir. Tavukta böyle bir renk değişimi fark ederseniz bekletmeden atmalısınız
Dokusunu kontrol edin
Tavuk yapışkan ve sümüksü bir dokuya sahip ise bozulmuştur. Tavuğu yıkamak bakterilere zarar vermez aksine diğer yiyeceklere, gereçlere ve yüzeylere yayılarak çapraz kontaminasyona neden olabilir
Kokusunu kontrol edin
Hem çiğ hem de pişmiş tavuğun amonyağa benzeyen asidik bir kokuya sahip olması bozulduğunu gösterir. Tavuğun soslarla ve baharatlarla marine edilmiş olması kokusunu perdeleyebilir, bu konuda dikkatli olunmalıdır.
Son kullanma tarihini kontrol edin
Son kullanma tarihi, tavuğun ne zaman bozulmaya başlayacağını gösterir ve dondurulmadıkça son kullanma tarihi geçen tavuklar tüketilmemelidir.
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