Tavuğun Bozulduğu Nasıl Anlaşılır? Nelere Dikkat Edilmeli?

15 Eylül 2022 Perşembe, 07:00

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, bozulan tavuğun nasıl anlaşılabildiğine dair şu açıklamalarda bulundu:

Tavuk ne kadar süre saklanabilir?

Dondurucunuzu olabildiğince -17,8°C değerine yakın ve buzdolabınızı yaklaşık 1,1°C sıcaklıkta donma noktasının hemen üzerinde tutarak güvenli depolama yapabilir, gıdaların raf ömrünü etkili bir şekilde uzatabilir ve taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu koşullarda pişmiş tavuklarınızı buzdolabında 3-4 gün, dondurucunuzda 2-6 ay; pişmemiş tavuğunuzu buzdolabında 1-2 gün, dondurucunuzda parçalanmış haldeyse 9 ay, tam haldeyse 1 yıl saklayabilirsiniz'

Rengini kontrol edin

Çiğ veya pişmiş tavuk gri-yeşil renge dönmeye başladıysa çürümüştür. Griden yeşile küf lekeleri ise bakteri üremesini gösterir. Tavukta böyle bir renk değişimi fark ederseniz bekletmeden atmalısınız

Dokusunu kontrol edin

Tavuk yapışkan ve sümüksü bir dokuya sahip ise bozulmuştur. Tavuğu yıkamak bakterilere zarar vermez aksine diğer yiyeceklere, gereçlere ve yüzeylere yayılarak çapraz kontaminasyona neden olabilir

Kokusunu kontrol edin

Hem çiğ hem de pişmiş tavuğun amonyağa benzeyen asidik bir kokuya sahip olması bozulduğunu gösterir. Tavuğun soslarla ve baharatlarla marine edilmiş olması kokusunu perdeleyebilir, bu konuda dikkatli olunmalıdır.

Son kullanma tarihini kontrol edin

Son kullanma tarihi, tavuğun ne zaman bozulmaya başlayacağını gösterir ve dondurulmadıkça son kullanma tarihi geçen tavuklar tüketilmemelidir.